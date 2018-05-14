أعلنت مصادر طبية فلسطينية, الاثنين, استشهاد 18 فلسطينيا, وإصابة أكثر من 600 آخرين خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرات العودة التي شهدتها الحدود الشرقية لقطاع غزة, في ذكرى النكبة.

وقالت الصحة في غزة ان اسماء الشهداء : جهاد مفيد عبد المنعم الفرا (30 عاماً) وأنس حمدان قديح ( 21 عاما) استشهد برصاص الاحتلال شرق خان يونس، ومصعب يوسف ابراهيم ابو ليلة (28 عاما) شرق جباليا، وعبيدة سالم فرحان (30 عاما)، ومحمد اشرف ابو سته (26 عاما)، وعز الدين موسى السماك (14 عاما)، وعز الدين ناهض العويطي (23 عاما)، وبلال احمد ابو دقة (26 عاما).

واعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مجموع ما تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى الساعة 13:15 من ظهر اليوم بلغ 390 إصابة موزعة على النحو التالي: (253 رصاص حي، و68 اختناق غاز، و28 شظايا، و41 ضربات غاز، وتوزعت الإصابات مناطقيا على النحو التالي: 76 شمال غزة، و134 غزة، و41 الوسطى، و86 خانيونس، و68 رفح).

وذكرت وكالة “معا” المحلية أن المتظاهرين حاولوا اقتحام الحدود مرات عدة واقتلاع السياج, الا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المتظاهرين مما أدى لسقوط شهداء وإصابات.

يتبع..