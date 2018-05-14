استمرارا في حالة السقوط على الرغم من أنه لا يجد مناسبة إلا وينافق فيها الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان، لم يجد الداعية السعودي عائض القرني متسعا من الوقت ليغرد متضامنا أو مستنكرا لما تعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من مجازر على يد الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

نقل السفارة الأمريكية للقدس التي تضم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وما تبعه من استشهاد 59 فلسطينيا وإصابة ما يقارب 2800 آخرين لم يحرك ساكنا لدى “القرني” الذي خرج ليدعو لمبادرة تجميع سلل رمضان.

وقال “القرني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بدأ التوزيع في مشروع #السلة_الرمضانية وهي سلة تحتوي على أساسيات المواد الغذائية وتسد حاجة الأسر المحتاجة في شهر #رمضان ، ( ولا زال باب المساهمة مفتوحا) فساهم بما تستطيع فهو باب خير عظيـــم “.

بدأ التوزيع في مشروع #السلة_الرمضانية وهي سلة تحتوي على أساسيات المواد الغذائية وتسد حاجة الأسر المحتاجة في شهر #رمضان ، ( ولا زال باب المساهمة مفتوحا ) فساهم بما تستطيع فهو باب خير عظيـــم . pic.twitter.com/mKOTgagJQQ — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٤ مايو ٢٠١٨

تغريدة “القرني” اليتيمة التي تزامنت مع ما يتعرض له الفلسطينيون من مجازر، أثارت موجة غضب عارمة لدى المغردين الذين هاجموه بقوة، مؤكدين بأن الأمة تذبح وهمّ “القرني” على البطون، في حين أكد البعض بأن فلسطين لن تتحرر حتى تتحرر الرياض والقاهرة ودمشق والامارات من أيدي الطغاة وعملائهم الأذلاء، بحسب قولهم.

امة تذبح وقدس يضيع .

وهمكم بطونكم. — Mostafa Osman (@DrMosman2) ١٤ مايو ٢٠١٨

لن تتحرر #القدس من أيدي الصهاينة الأنذال حتى تتحرر الرياض والقاهرة ودمشق والامارات وغيرها من حواضر الإسلام والعروبة من أيدي الطغاة الهمجيين والعملاء الأذلاء، الذين يستعبدون الشعوب، ويوالون الأعداء، ويقتلون الأحرار الأبرار، أو يضعونهم وراء القضبان.

#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية — مأمون علي الشوكي (@Alshooki_Mamoon) ١٤ مايو ٢٠١٨

فلسطين يا شيخ بتروح مننا والناس بيموتوا وحضرتك بتتكلم عن المواد الغذائية — أفدى الاسلام بروحى (@Ghofrank_raby) ١٤ مايو ٢٠١٨

القدس راحت وانت مع السلة الرمضانية — the boss (@BdAlone) ١٤ مايو ٢٠١٨

ملاحظة!!!!…. بدأنا نشك هل انت حقًّا مسلم — 👷🏻‍♂️Engr.Halim🇹🇳🇩🇪 (@TcAZBfNQk6PR0UU) ١٤ مايو ٢٠١٨

يا منافق لو لا الاموال التي نهبها ولي امرك الديوث وسلمها لترمب والصهاينة لما احتاج المسلمون لهذه القفة الخبيثة اخزاكم الله و اياهم و حشركم معا اجمعين pic.twitter.com/xVoi2VQOcA — كلمة حق (@alhakalima1) ١٤ مايو ٢٠١٨

سلة رمضانية لعل أحد مكوناتها مجسم للأقصى

حتى لا ننسى #القدس #عبده_العنسي — عبده العنسي (@as712075317) ١٤ مايو ٢٠١٨

يا مالىء السلال هل أبصرت غزة

؟؟ https://t.co/ob3Mss4ojR — عياش دراجي (@AyacheD) ١٤ مايو ٢٠١٨

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة على حدود قطاع غزة، الإثنين، راح ضحيتها 59 شهيدا وقرابة 2800 جريح.

وتظاهر منذ صباح الإثنين، مئات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة و(إسرائيل)، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياءً للذكرى الـ70 للنكبة.

ومساء الإثنين نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب، لحي أرنونا بالقدس؛ تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام (إسرائيل) وهو تاريخ “نكبة” الشعب الفلسطيني.

وأعلن “ترامب”، في 6 من ديسمبر/كانون الأول 2017، القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.