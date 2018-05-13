في واقعة تكشف المستوى الخطير من التطبيع الذي وصل له “عيال زايد”، تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر عناق حار بين الفريق النسائي الإماراتي ونظيره الإسرائيلي في مباراة لكرة الشبكة جمعتهم أول أمس، الجمعة، في بطولة أوروبا المفتوحة.

مباراة نسائية بين فريقي #الامارات والكيان الصهيوني .. تجاوزت نتيجتها الفوز بالنقاط إلى العناق ..!

ومنذ أيام دراجين من #الامارات و #البحرين شاركوا الكيان الغاصب احتفالاته بذكرى قيامه على الأرض العربية ..#القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/oIIDSVn2mW — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 13, 2018

وأثار المشهد غضب العديد من النشطاء الذي استنكروا عمالة “عيال زايد” لإسرائيل، وتنفيذ مخططات تخدم أهدافها بالمنطقة.

حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم — سعيدالمري (@smhalmarri) May 13, 2018

الخنازير علي أشكالها تقع

واليهود مله واحده — اخي الحبيب (@KFeIYGXXZNqFjDf) May 13, 2018

لا فرق بين دولة العاهرات وكيان اسرائيل المنبع واحد والمصب واحد. — Ismaeel Awad (@AwadIsmaeel) May 13, 2018

والتقى الفريق النسائي الإماراتي نظيره الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة لكرة الشبكة (النت بول)، في مباراة جمعت بينهما أول أمس الجمعة في جبل طارق، وذلك بعد أيام من استضافة إسرائيل دراجين من الإمارات والبحرين في سباق بالقدس.

وفي تغريدات على تويتر، احتفى مسؤول الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين بمشاركة فريق الإمارات النسائي في المباراة، ونشر صورة للمباراة مرفقة بقوله “الرياضة تنتصر.. إسرائيل والإمارات يد واحدة في بطولة كرة الشبكة”.

وقال أيضا “يلعب الآن المنتخب الإسرائيلي مع نظيره الإماراتي مباراة في بطولة عالمية لكرة الشبكة أو النت بول (للآنسات). وتشارك إسرائيل والإمارات في هذه البطولة في جبل طارق مع منتخبات أخرى”.

وأدانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية الأحد مشاركة دراجين من الإمارات والبحرين في سباق “طواف إيطاليا” (جيرو دي إيطاليا) الذي استضافته إسرائيل، ووصفته بأنه وصمة عار.

كما أصدرت الخارجية الفلسطينية قبل ذلك بيومين بيانا حذرت فيه من خطورة ما تخطط له إسرائيل من “استغلال فاضح” للسباق الذي انطلق الجمعة من القدس.