حاول مواطن مصري، الإنتحار، على سكة حديد في حلوان؛ رفضا لرفع الحكومة المصرية رفع أسعار التذاكر بشكل مفاجئ بنسبة 250 بالمئة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو أظهر محاولات مواطنين مصريين، لثني شابٍ رمى بنفسه على سكّة الحديد، قبيل قدوم القطار.

وأعلنت وزارة النقل في مصر في بيان مساء الخميس، أنه تقرر رفع أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة بما يصل إلى 250 في المئة على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح الجمعة. وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام. ما تسبب في موجة احتجاج كبيرة بدأت من الشارع المصري وانتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدما في إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار والتي تم توقيعها في أواخر عام 2016.

وتتضمن تلك الإجراءات تخفيضات في دعم الطاقة وزيادات في الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب الذين أحجموا عن الاستثمار في مصر في أعقاب انتفاضة 2011.

وبررت الحكومة المصرية قرارها بأنه يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الانفاق.

وقال البيان إنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الحاجات الخاصة وكبار السن.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه المصريون أزمات حادة وعنيفة بسبب الموجات الكبيرة في ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد مع بدء تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي حدد مجموعة اشتراطات لمنح مصر لقرض قيمته 12 مليار دولار.

وجاءت ردود الفعل لتؤكد أن الحكومة المصرية اتخذت القرار بشكل مفاجئ ودون العودة إلى الجهات المختصة وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب استنكروا خلالها قيام الحكومة برفع أسعار التذاكر دون استشارة أي جهة.