تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقاطع فيديو يظهر المشاركين في بطولة “” التي أطلقها بنك “ساب” السعودي تشجيعا للعبة واقتداء بالبطولة التي أطلقها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ في أبريل/نيسان الماضي.

 

ووفقا لمقاطع الفيديو المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد شهدت قاعة البطولة اختلاطا علنيا بين المشاركين والمشاركات في البطولة.

 

وبحسب الفيديوهات، فقد ظهرن عدد من النساء وهن يجلسن على طاولات بجانب المنافسين من الرجال.

الخطوة أثارت غضب العديد من المغردين السعوديين الذين استنكروا هذا الفعل، مؤكدين بأن اشتراك النساء واختلاطهن بالرجال في بطولة كهذه ينم عن انحلال وانحدار أخلاقي، داعين الناس لسحب أمالهم من هذا البنك الذي يروج للاختلاط غير الشرعي.

 