نساء سعوديات يشاركن في مسابقة البلوت في بنك ساب السعودي

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقاطع فيديو يظهر المشاركين في بطولة “البلوت” التي أطلقها بنك “ساب” السعودي تشجيعا للعبة واقتداء بالبطولة التي أطلقها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ في أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا لمقاطع الفيديو المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد شهدت قاعة البطولة اختلاطا علنيا بين المشاركين والمشاركات في البطولة.

وبحسب الفيديوهات، فقد ظهرن عدد من النساء وهن يجلسن على طاولات بجانب المنافسين من الرجال.

الخطوة أثارت غضب العديد من المغردين السعوديين الذين استنكروا هذا الفعل، مؤكدين بأن اشتراك النساء واختلاطهن بالرجال في بطولة كهذه ينم عن انحلال وانحدار أخلاقي، داعين الناس لسحب أمالهم من هذا البنك الذي يروج للاختلاط غير الشرعي.

#بطولة_بنك_ساب_للبلوت انحلال ونحدار ونفلات اخلاقي بسرعة الصاروخ يليه هلاك الامه كلها — ⁦عبدالعزيز السبيعي (@azaz_1985) ١١ مايو ٢٠١٨

#بطولة_بنك_ساب_للبلوت. أتمنى من الهوامير واصحاب الحسابات الجاريه سحب فلوسهم منه لانه هذا البنك جالس ينشر الاختلاط الغير شرعي أفعلوها من أجل دينكم الذي هو عصمتكم — 💚♛حاتم الشعباني♛💚🇸🇦 (@J1Hatem) ١١ مايو ٢٠١٨

بطولة بنك ساب للبلوت

لموظفي وموظفات البنك😰

بالله وصلنا الى هذي الدرجه اتقو الله وقمو بعملكم ولا قولو ما نقدر عشان الناس تعرفين تتصرف pic.twitter.com/bNAXq3Fr1b — ميزان (@mazan0o) ١١ مايو ٢٠١٨