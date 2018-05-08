كعادته في خلق الفتن، أطلق المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد هاشتاجا بعنوان: ” #_ترحب_بحمد_المزروعي”، ليوحي لمتابعيه بأنه مرحب به في التي طالما تطاول عليها وعلى شعبها وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بسبب دوره المحايد ووساطته في الأزمة الخليجية.

 

وقال “المرزوعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” رغم علمه المسبق برأي الكويتيين فيه:” #الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي”.

وشهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا من قبل المغردين الكويتيين الذي أوصلوه لقائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في “الترند الكويتي”، أكدوا من خلاله عدم ترحيبهم به، متوعدين إياه بالضرب بالنعال في حال أقدم على زيارة الكويت، في حين أوضح آخرون أنه سيتم حبسه في حديقة الحيوانات.

https://twitter.com/khalil_aleesa/status/993585585183973376

وكان “المزروعي” قد أساء وتطاول على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن اعتبر أن وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، يدفع ثمن أخطاء الامير بسبب توسطه لحل الأزمة الخليجية.

 

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محمد العبدالله يدفع ثمن اخطاء غيره”.

كما سبق وأن شنّ الكاتب  هجوما عنيفا تطاول كل الأعراف على رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الكويتية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، متهما إياه بالوقوف في صف قطر في الازمة الخليجية.

 

وقال “المزروعي” في تدوينات مطولة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” خلا تهجمه على احد المغردين الكويتيين متهما إياه في شرفه:” يعقوب بشاره اقسم بالله ما ينفعك خالد العبدالله ولا المراسم كلها لا تخليني اخربها وانزل فيديو زوجتك “.

وأضاف قائلا: ” اذا عندك مشكلة يا خالد العبدالله مع فهد جابر المبارك مشكلتك واعتبرها انا شان داخلي بس تخلي كلابك تسب المملكة والامارات تراك صغير”.

وأردف متطاولا على الشيخ خالد العبد الله ومهددا إياه بالقول:” خالد العبدالله بعت ولد خالتك بوشابصه بسيارة رولز وياي تشد حيلك على السعودية اقول انته زيتونه على الصبح تغص فيها اقول لا تلعب بالنار”.

وكان آخر هجوم له على الكويت ما زعم به محرضا بأن الحكومة الفلبينية ستقوم بمطاردة 6000 كويتي قضائيا من بينهم 19 نائبا سابقا و3 وزراء حاليين.

 

وقال عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بأمر الرئيس الفلبيني الحكومة الفلبينية تدرج اسماء 6000 كويتي وتلاحقهم قضائيا في المحاكم الدولية بسبب التعذيب وسوء المعاملة بينهم 19 نائب سابق و3 وزراء على راس عملهم”.

 