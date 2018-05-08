كعادته في خلق الفتن، أطلق المغرد الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي هاشتاجا بعنوان: ” #الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي”، ليوحي لمتابعيه بأنه مرحب به في الكويت التي طالما تطاول عليها وعلى شعبها وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بسبب دوره المحايد ووساطته في الأزمة الخليجية.

وقال “المرزوعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” رغم علمه المسبق برأي الكويتيين فيه:” #الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي”.

وشهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا من قبل المغردين الكويتيين الذي أوصلوه لقائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في “الترند الكويتي”، أكدوا من خلاله عدم ترحيبهم به، متوعدين إياه بالضرب بالنعال في حال أقدم على زيارة الكويت، في حين أوضح آخرون أنه سيتم حبسه في حديقة الحيوانات.

#الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي. مالك الا النعال. يا عديم الاخلاق. والتربيه. — ابو فيصل البعيجان (@kramh_ansan1) May 7, 2018

https://twitter.com/khalil_aleesa/status/993585585183973376

لا هلا و لا مرحبا فيه 🙂 #الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي pic.twitter.com/34kS7nmwoF — بوجاسم بيك 👑 (@Bujassimkw) May 7, 2018

#الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي ترجع حامل خارج الرحم صدقني 😊 — ⚜️ تَبَأَرُيُحَ ⚜️ (@tbareeh_q8) May 7, 2018

#الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي لا اهلاً ولا مرحباً ..

بعض الكويتيين اللي يرحبون فيه خلوا عندكم شوية كرامه انك تحب الامارات شي وانك ترحب بهذا المعتوه شي ثاني ، هذا السفيه تطاول على الكويت وامير الكويت 👎 pic.twitter.com/n6BYgHL45I — 👑 (@AHF96_) May 7, 2018

#الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي نقول لا هلا ولامرحبا بالكلاب👞

نسيناه وتركناه

واذا فعلاً راح يوصل للبلد

وين الشريف اللي يطقك ب👞

هذا تربية رميله pic.twitter.com/T2pqqgIqB6 — فالح بن خضير المطيري (@falehalkhudair1) May 7, 2018

#الكويت_ترحب_بحمد_المزروعي

اذا كان وراك رجال حاول تدخل الكويت . — Al7rbei63 | new acc. (@al3lwei) May 7, 2018

وكان “المزروعي” قد أساء وتطاول على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن اعتبر أن وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، يدفع ثمن أخطاء الامير بسبب توسطه لحل الأزمة الخليجية.

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محمد العبدالله يدفع ثمن اخطاء غيره”.

محمد العبدالله يدفع ثمن اخطاء غيره … — حمد المزروعي (@uae_3G) June 30, 2017

كما سبق وأن شنّ الكاتب هجوما عنيفا تطاول كل الأعراف على رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الكويتية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح، متهما إياه بالوقوف في صف قطر في الازمة الخليجية.

وقال “المزروعي” في تدوينات مطولة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” خلا تهجمه على احد المغردين الكويتيين متهما إياه في شرفه:” يعقوب بشاره اقسم بالله ما ينفعك خالد العبدالله ولا المراسم كلها لا تخليني اخربها وانزل فيديو زوجتك “.

يعقوب بشاره اقسم بالله ما ينفعك خالد العبدالله ولا المراسم كلها لا تخليني اخربها وانزل فيديو زوجتك … https://t.co/nWOldP5cOJ — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

وأضاف قائلا: ” اذا عندك مشكلة يا خالد العبدالله مع فهد جابر المبارك مشكلتك واعتبرها انا شان داخلي بس تخلي كلابك تسب المملكة والامارات تراك صغير”.

اذا عندك مشكلة يا خالد العبدالله مع فهد جابر المبارك مشكلتك واعتبرها انا شان داخلي بس تخلي كلابك تسب المملكة والامارات تراك صغير … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

وأردف متطاولا على الشيخ خالد العبد الله ومهددا إياه بالقول:” خالد العبدالله بعت ولد خالتك بوشابصه بسيارة رولز وياي تشد حيلك على السعودية اقول انته زيتونه على الصبح تغص فيها اقول لا تلعب بالنار”.

خالد العبدالله بعت ولد خالتك بوشابصه بسيارة رولز وياي تشد حيلك على السعودية اقول انته زيتونه على الصبح تغص فيها اقول لا تلعب بالنار 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) September 12, 2017

وكان آخر هجوم له على الكويت ما زعم به محرضا بأن الحكومة الفلبينية ستقوم بمطاردة 6000 كويتي قضائيا من بينهم 19 نائبا سابقا و3 وزراء حاليين.

وقال عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بأمر الرئيس الفلبيني الحكومة الفلبينية تدرج اسماء 6000 كويتي وتلاحقهم قضائيا في المحاكم الدولية بسبب التعذيب وسوء المعاملة بينهم 19 نائب سابق و3 وزراء على راس عملهم”.