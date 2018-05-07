احتفل أنصار اللبناني، بتقدم مرشحيهم في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في البلاد للمرة الأولى منذ نحو تسع سنوات.

 

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هتافات أنصار الحزب وأبرزها “بيروت صارت شيعية”، وحمل المشاركون أعلام حزب الله ونزعوا في أماكن أخرى لافتات كبيرة تحمل صور رئيس الوزراء .

 

وحسب النتائج الأولية الغير رسمية في ، تقدم حزب الله اللبناني وحلفاءه في الانتخابات، ومن المتوقع أن يحصل حزب الله وحلفاءه على أكثر من نصف المقاعد البالغ عدد 128، في حين قالت وكالة رويترز إن الحزب الله وحلفاءه حصلوا على ما لا يقل عن 67 مقعدا.

 

في المقابل، أشارت النتائج غير الرسمية إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري رغم خسارته لمقاعد في مناطق عدة سيقى المرشح الأقوى  لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يقضي نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد بأن رئيس الوزراء يجب أن يكون مسلما سنيا.

 

كما أشارت النتائج الأولية أن حزب “القوات اللبنانية” المناهض لحزب الله وهو حزب مسيحي قد حقق فوزا كبيرا، حيث تضاعف تمثيله إلى 15 مقعدا من ثمانية مقاعد، وفقا لمؤشرات غير رسمية، فيما أخفق منافسه المسيحي التيار الوطني الحر، المحسوب على الرئيس ميشال عون بتحقيق النسبة التي كان يطمح لها.

 

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أعلن مساء الأحد تسجيل مشاركة ضعيفة في الاقتراع بلغت نحو 49.20%، فيما أشارت تقارير لمنظمات أهلية عن حدوث خروقات للعلمية الانتخابية في عدد من المناطق.