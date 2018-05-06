شن الكاتب الصحفي اليمني عباس الضالعي هجوما عنيفا على أبناء زايد، مذكرا إياهم بسمعة والدهم الشيخ زايد الحسنة التي حولوها للعنة بسبب سياسات التهور والغطرسة التي ينفذونها في عدد من الدول كالصومال وجيبوتي واليمن.

وقال “الضالعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مهاجما الإمارات بسبب احتلالها لجزيرة سوقطرى:” كانت #الامارات تتمتع بسمعة طبية في الشارع العربي واليوم اصبحت سمعتها بالحظيظ نتيجة سياسة التهور والغطرسة. صحوة عربية بدأت من #الصومال و #جيبوتي وحاليا في #اليمن وقريبا في #السعودية. الناس كانوا يترحمون على زايد واليوم لعنه اصبح على كل لسان بسبب الوراثة البشرية السيئة التي ورثها”.

كانت #الامارات تتمتع بسمعة طبية في الشارع العربي واليوم اصبحت سمعتها بالحظيظ نتيجة سياسة التهور والغطرسة.

صحوة عربية بدأت من #الصومال و #جيبوتي وحاليا في #اليمن وقريبا في #السعودية.

الناس كانوا يترحمون على زايد واليوم لعنه اصبح على كل لسان بسبب الوراثة البشرية السيئة التي ورثها — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 5, 2018

وأضاف فست غريدة أخرى:” نجحت #الامارات في الترويج لصورتها وتوريط #السعودية التي ستتحمل كلفة حقوقية كبيرة تلاحقها لسنوات طويلة.. ماعلينا .. هم اصحاب ويموتوا في بعض من شدة الحب”.

نجحت #الامارات في الترويج لصورتها وتوريط #السعودية التي ستتحمل كلفة حقوقية كبيرة تلاحقها لسنوات طويلة.. ماعلينا .. هم اصحاب ويموتوا في بعض من شدة الحب https://t.co/F760YmPIlQ — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 6, 2018

وتساءل “الضالعي” قائلا:” متى سيرسل #الحوثي بركان المجنح الى #ابوظبي؟ سيكسب تعاطف وتأييد شعبي غير عادي وسيعمل على تحسين صورته في الداخل. دكوا الابراج الزجاجية وعلموهم الادب او يتوقف عن البعثرة وجر الدمار على #اليمن”.

متى سيرسل #الحوثي بركان المجنح الى #ابوظبي؟

سيكسب تعاطف وتأييد شعبي غير عادي وسيعمل على تحسين صورته في الداخل.

دكوا الابراج الزجاجية وعلموهم الادب او يتوقف عن البعثرة وجر الدمار على #اليمن — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 6, 2018

وأكد على أن “افضل قرار اتخذه الرئيس هادي هو اقالة هذا الواطي من رئاسة الحكومة بحاح هو الذي خان اليمن وعمل على تسليم #سقطري لصعاليك #الامارات دون الرجوع للمؤسسات الدستورية والشرعية باع الوطن وقبض الثمن ولو كان لدينا دولة ورئيس صاحي انه يحيله للقضاء بتهمة الخيانة العظمي الاماراتيين مقهورين عليه”.

افضل قرار اتخذه الرئيس هادي هو اقالة هذا الواطي من رئاسة الحكومة

بحاح هو الذي خان اليمن وعمل على تسليم #سقطري لصعاليك #الامارات دون الرجوع للمؤسسات الدستورية والشرعية

باع الوطن وقبض الثمن ولو كان لدينا دولة ورئيس صاحي انه يحيله للقضاء بتهمة الخيانة العظمي

الاماراتيين مقهورين عليه pic.twitter.com/wS0rsw87fY — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 5, 2018

ويعود التوتر في الجزيرة، إلى إرسال الإمارات، خلال الأيام الأخيرة، قوة عسكرية على متن عدة طائرات، حملت مئات الجنود والدبابات والعربات، دون علم الحكومة اليمنية، بحسب مصادر يمنية متطابقة.

وجاء إرسال القوات في وقت يتواجد فيه رئيس الوزراء اليمني «أحمد عبيد بن دغر»، في الجزيرة، مع عدد من أعضاء حكومته، منذ الأحد الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، أوفدت السعودية، لجنة عليا إلى جزيرة سقطرى لتهدئة الموقف، وذلك بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وكان ناشطون يمنيون، شنوا هجوما حادا على الإمارات، واعتبروها دولة احتلال، سيزول قريبا، مطالبين بطرد الجنود الإماراتيين من الجزيرة.

يشار إلى أن الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات بدأ يتفاقم منذ عام، بعد إقالة “هادي”، لمحافظ عدن المحسوب على أبوظبي عيدروس الزبيدي، فيما اتهم عدد من الوزراء في الحكومة الشرعية، لأول مرة، الأشهر الماضية، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.