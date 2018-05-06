شهدت مواقع التواصل في مصر موجة واسعة من السخرية، بعد تداول صور حميمية جمعت بين نجلي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك (جمال وعلاء)، ووزير دفاعه محمد حسين طنطاوي، حيث ظهروا مجتمعين لأول مرة منذ ثورة يناير.

طنطاوي مع جمال وعلاء مبارك في حفل عقد قران ابن شوقي غريب .. قالك ثورة ومحاكمات ثورية والفلوس بتاعت سويسرا 😂😂😂 pic.twitter.com/PsfmZpcTZ0 — عبدُالرَّحمـن مُحمّد (@mohajero) May 5, 2018

وبحسب وسائل إعلام مصرية، التقطت الصور في مسجد الشرطة، بمناسبة حفل عقد قران نجل المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب، حيث حرص «جمال» و«علاء» على الجلوس بجوار طنطاوي.

المشير طنطاوي و علاء و جمال مبارك بيتقابلوا في المناسبات العامة و يضحكوا مع بعض و مش بعيد طنطاوي يكون إحتفل بعيد ميلاد مبارك ال90 كمان 😕 قالك ثورة 25 يناير pic.twitter.com/OeTxpSHRCM — عبقرينو (@egyption_eng1) May 6, 2018

وأثارت تلك الصور سخرية المصريين وغضبهم في آن واحد، حيث اعتبر البعض أن “طنطاوي” خدع الثوار أيام المجلس العسكري وحافظ على نظام مبارك بدهاء ومحاكمات صورية حتى عاد من جديد.

الرجل الذي خدع شعبا بزعمه دفاعه عن ثورته ،قولا

في حين ينتمي لمن قامت الثورة ضدهم ، فعلا

حسين طنطاوي

كان الحاكم الفعلي لمصر خلال 18 شهر، ومسئول عن نحو 215 شهيد خلال حكم العسكر.

لن ننسى pic.twitter.com/8WAAdBrI6M — Gamal Eid (@gamaleid) May 6, 2018

اللى ينام فى العسل يصبح على بصل. لما صدقنا إن مجلس طنطاوى إنحاز للثورة وأجبر مبارك على التنحى، والحقيقة طنطاوى كان قارب إنقاذ مبارك وسلالته

إكتشفنا خداع العسكر مبكرا وهتفنا ضدهم. وخرج علينا بتوع يامشير أنت الامير وكرمو مجلس طنطاوى ومنحوه اعلا أوسمة

بتوع الشرعية هم أصحاب اللقطة دى pic.twitter.com/ZhJJ8fyFho — اسلمى يامصر (@Ebn_Elkadyy) May 6, 2018

وحياة غلاوتك عندي ياجيمي أنا ماليش دعوة باللي حصل !

وانت ياعلاء ياابن الغالي ازيك؟

عصابة سارقة البلد و بيلعبوا علينا و يدعوا الشرف

و كل واحد في العصابة خايف من التاني و عامل فيها بطل و شجاع !

قول لبابا الشعب صدق الكاميرا الخفية !!

استعد يا ريس #ثائرون_فلسطينيون #طنطاوي pic.twitter.com/HHgmzS3a00 — زهرة 🍒الرُمّـانَ (@R22Z2) May 6, 2018

طنطاوي عراب الصفقات المشبوهة pic.twitter.com/X5MCqOQMDH — أبو سويلم (@Hatem91730134) May 6, 2018

والتقط الناشطون الصور بسخرية واسعة وحسرة على “ثورة لم تكتمل” مطلقين العبارات التي تؤكد أن الأمر كان برمته مسرحية من النظام، للقضاء على الثورة.

طنطاوي was like وعهد الله ياسطي انا مليش دعوة بال لنكشة الي حصلت للحج .. قسم بالله يا غالي يابن الغالي pic.twitter.com/UL1QpyMRL3 — Hassan (@TheMouHassan) May 6, 2018

#طنطاوي لــ #جمال_مبارك في عقد قران ابن #شوقي_غريب و الله يا ريس ما كنت اعرف ان #السيسي صهيوني ابن كلب بالطريقة دي 🙂 المجرم طنطاوي الي منيم السيسي من المغرب واقف انتباه و بيحلف للحرامي جمال مبارك pic.twitter.com/2L7JCkmeKa — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 5, 2018

وكان “مبارك” الذي خرجت ثورة شعبية ضده، تنحى عن الحكم في 11 فبراير2011، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة “طنطاوي” بإدارة شؤون البلاد.