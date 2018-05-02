تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة لحاكم الإمارات الراحل بن سلطان آل نهيان، في جريدة الرؤية الإماراتية تظهر مدى الانحراف والفجر الذي وصل له “”.

 

وتظهر الصورة صفحة بالجريدة الورقية خصصت كلها لمدح الشيخ زايد، الذي ظهر يتوسط كتابات مصطفة لكلمات توصف إنجازاته (تشبه إلى حد كبير أسماء الله الحسنى وطريقة نظمها المشهورة)، وعنونت هذه الكتابات بعنوان عريض في الأعلى جاء نصه “هذا ما تركه زايد”.

 

الصورة التي عرضت حكام الإمارات لهجوم عنيف وسخرية واسعة من قبل النشطاء.

 

 

 

 

ودون الكاتب القطري المعروف في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا من تلك الصورة:”أهذه #وصية_زايد أيضا؟ متى ستبنون أصناما لزايد حول ضريح زايد وتزعمون أن الأصنام وصية زايد يا عيال زايد في #عام_زايد؟”

 

 

وبالأمس أيضا أثار تعريف حاكم دبي الشيخ لـ”النجاح” خلال الجلسة الحوارية في القمة العالمية للحكومات بالإمارات، سخرية واسعة بمواقع التواصل.

 

ووفقا لمقطع متداول أظهر جزء من كلمته، نظر “ابن راشد” للحضور ونادى على ، ولي عهد أبوظبي للفت انتباهه ثم قال: “يا أخ محمد أقول شيء أنت تعرفه ألا وهو النجاح: 50% والـ 50 الثانية فشل منافسيك وعدوك”.

 

 

وأثارت كلمة حاكم دبي وسطحيته سخرية العديد من النشطاء.

 

 