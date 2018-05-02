تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة لحاكم الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في جريدة الرؤية الإماراتية تظهر مدى الانحراف والفجر الذي وصل له “عيال زايد”.

وتظهر الصورة صفحة بالجريدة الورقية خصصت كلها لمدح الشيخ زايد، الذي ظهر يتوسط كتابات مصطفة لكلمات توصف إنجازاته (تشبه إلى حد كبير أسماء الله الحسنى وطريقة نظمها المشهورة)، وعنونت هذه الكتابات بعنوان عريض في الأعلى جاء نصه “هذا ما تركه زايد”.

الصورة التي عرضت حكام الإمارات لهجوم عنيف وسخرية واسعة من قبل النشطاء.

انه الالحاد حد قد شاف ولي عهد المارقه بالحج!!او بالعمره أبد شيوعي صلاته حيث تدور الشمس وظلها انه فرعون الشياطين وستنقع الخيانه والرخوم يهبى الا هو نفير الجبناء زعيم #القوارش — (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) May 2, 2018

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. — بثينه الخاطر (@Buthaina_qa) May 2, 2018

ماتركه الله سيحاسبه عليه — نهال فتحى (@MKFcw8n0yepJWlf) May 2, 2018

ودون الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا من تلك الصورة:”أهذه #وصية_زايد أيضا؟ متى ستبنون أصناما لزايد حول ضريح زايد وتزعمون أن الأصنام وصية زايد يا عيال زايد في #عام_زايد؟”

أهذه #وصية_زايد أيضا؟

متى سبتبنون أصناما لزايد حول ضريح زايد وتزعمون أن الأصنام وصية زايد يا عيال زايد في #عام_زايد؟🤔@MohamedBinZayed @ssa_at pic.twitter.com/8j3bR95e7Z — عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) May 2, 2018

وبالأمس أيضا أثار تعريف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لـ”النجاح” خلال الجلسة الحوارية في القمة العالمية للحكومات بالإمارات، سخرية واسعة بمواقع التواصل.

ووفقا لمقطع متداول أظهر جزء من كلمته، نظر “ابن راشد” للحضور ونادى على محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي للفت انتباهه ثم قال: “يا أخ محمد أقول شيء أنت تعرفه ألا وهو النجاح: 50% والـ 50 الثانية فشل منافسيك وعدوك”.

وأثارت كلمة حاكم دبي وسطحيته سخرية العديد من النشطاء.