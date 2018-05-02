في واقعة تؤكد وقوف الإمارات خلف إشعال الأزمة الدبلوماسية بين الكويت والفلبين في أعقاب حادثة تهريب العاملات من منازل كفلائهن، زعم المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي بأن الحكومة الفلبينية ستقوم بمطاردة 6000 كويتي قضائيا من بينهم 19 نائبا سابقا و3 وزراء حاليين.

وقال “المزروعي” الذي لا يتوقف عن التحريض ضد الكويت وشعبها في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بأمر الرئيس الفلبيني الحكومة الفلبينية تدرج اسماء 6000 كويتي وتلاحقهم قضائيا في المحاكم الدولية بسبب التعذيب وسوء المعاملة بينهم 19 نائب سابق و3 وزراء على راس عملهم”.

بامر الرئيس الفلبيني الحكومة الفلبينية تدرج اسماء 6000 كويتي وتلاحقهم قضائيا في المحاكم الدولية بسبب التعذيب وسوء المعاملة بينهم 19 نائب سابق و3 وزراء على راس عملهم …#منقول — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2018

من جانبهم، استنكر مغردون كويتيون هذا التحريض ضد دولتهم، مؤكدين بأن للإمارات دور في اشتعال الأزمة، مشددين على أن الكويت تمكنت من إفشالها، مؤكدين رضوخ الفلبين ومعلنين وصول وفد فلبيني للكويت لحل الأزمة وديا.

الخبر من مكوتك ولا وين ؟؟؟ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ابشرك اليوم وفد كامل جاي من الفلبين يطلبون حل المشكلة 😂😂😂. ونابح ي كلب. مايعرفلكم الا ايران اللي واطية على خشوم معازيبك ومحتلة كل جزر الامارات والتبادل التجاري معاها الاول. مافيش كرامة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — خالد المطيري (@9tsEkYwIKWc3VFi) May 1, 2018

بأمر من منو قلت لي ؟ مو هذا اللي خضع رغماً عن أنفه 😂 هذي الكويت ياحمد أستوعب ما يقدر عليها أحد إلا ربك وأهو اللي حافظها من الأشكال القذرة وأهل الفتن والغدر والخيانة pic.twitter.com/BBm47dONM6 — عبدالله مرزوق الوطري (@alwa6ry) May 1, 2018

كويتيين انا ماني عارفه ليش تردون على هالزق هذا وهو مايقدر يدش حمام الا بضوء اخضر اتركوا عنكم الهندوس يا احباب حقد على الكويت قديم بكبودهم جعيرهم ماراح يخلص ترفعوا عنهم ❤️ — ريم 🇰🇼 (@Reemalsu_) May 1, 2018

اشدعوه عليك الكويت والكويتيين تاج راسك بعد المصيبه عادهم ٦٠٠٠ انت اشعندك مع الكويت ابي افهم انقلع يلا للخلا انت واللي معاك — Mmm🇰🇼 مطيريه (@Mmm75677285) May 2, 2018

الحمار ماوصله ان الرئيس الفلبيني اكل تبن وقال بنطم خلاص مالي شغل ووزير العمل مالهم راح يتواجد بتاريخ ٧ مايو بالكويت 🤣 — نور 🇰🇼 (@alnoor_kuwait) May 1, 2018

يالسفيه راعي الفتن بين دول الخليج شاهد متظاهري #الفلبين يحتجون أمام قصر الرئاسة في #مانيلا ويحرقون مجسماً للرئيس دوتيرتي…ويطالبونه بالاعتذار للكويت pic.twitter.com/0EBzeeXxaq — FAHAD (@FAHAD_ALKUWAIT) May 1, 2018

الكويت لها حوبة

تبينا نتمرد على حكومتنا تخسي إنت وشكلك يابهيم ! بغيتوها طرب صارت نشب الشعب الفلبيني قام على رئيسه يعني صار العكس — أم علي أبل (@om_3li_abul) May 1, 2018

ويأتي ترويج هذه الإشاعة في وقن أكد فيه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، امس أنه لن يسعى للشجار مع الكويت بعد الآن ، وذلك في أعقاب الخلاف معها حول وضع العمالة الفلبينية.

وقال “دوتيرتي” خلال خطابه ، الذي ألقاه بمناسبة عيد العمال في مدينة سيبو، إنه يفضل الآن إغلاق فمه مع إستمرار المحادثات بين مانيلا والكويت هذا الشهر.

وأضاف أنه سوف يتخذ نهجا لطيفا لأن هناك الكثير من المصالح على المحك الآن.

وذكر “دوتيرتي” هذا أمام الآلاف من المطالبين بالوظائف والمسؤولين المحليين الذين احتشدوا في هذه المناسبة .

وكانت وزارة الخارجية الفلبينية، قد رحبت الثلاثاء، باستعداد الكويت للعمل مع مانيلا من أجل تسوية الخلاف الديبلوماسي القائم حول عملية تهريب العاملات الفلبينيات التي نفذتها سفارة الفلبين في الكويت .

وقال وزير الخارجية الفلبينية، ألان بيتر كايتانو، في تصريح رسمي،: سوف تسمح لنا هذه الإيماءة من جانب الكويت، التي نتشارك معها في التاريخ وفي العلاقات المتينة بين الشعبين، بالتقدم إلى الأمام وتجاوز التحديات التي نواجهها.

وأضاف كايتانو: ونحن نعترف مع الشكر العميق بتأكيدات الكويت للعمل معنا من أجل حماية حقوق وسعادة الفلبينيين العاملين فيها .

هذا واجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء بحث الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين بسبب العمالة.

وأكد الجانبان على عمق علاقات الصداقة بين الكويت وجمهورية الفلبين ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانبه، أعلن هاري روك المتحدث باسم الرئيس الفلبيني ان الرئيس يمكن ان يرفع الحظر عن سفر العمالة الفلبينية الى الكويت في حال التوقيع على الاتفاقية المقترحة بهذا الشأن.

وأكد ان بلاده تسعى الى تطبيع العلاقات مع الكويت وان الرئيس لم يكن صداميا بل كان “صاحيا وهادئا جدا” في حديثه عن المسألة، موضحا ان بلاده لا تصعد الخلاف كما تروج بعض وسائل الإعلام.

وأعلن وزير العمل الفلبيني سيلفيستر بيللو اعتزامه التوجه الى الكويت مع مسؤولين في الحكومة يوم 7 مايو لمتابعة المفاوضات والمحادثات الديبلوماسية بين البلدين. بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلبينية باستعداد الكويت للعمل مع مانيلا من أجل تسوية الخلاف.