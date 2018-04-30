عاد الداعية السعودي المقرب من النظام عبد العزيز الموسى، إثارة الجدل من جديد بنشره صورة له برفقة أخته ظهرت فيها بدون “حجاب” ما أثار موجة غضب وهجوم عنيف ضده من قبل النشطاء لمخالفة ذلك هوية المجتمع السعودي المحافظ وتقاليده.

ونشر “الموسى” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) صورته برفقة أخته “وجود” التي ظهرت بدون غطاء رأس، وعلق عليها بقوله:”الشخص الذي أفتقدته في السعودية كثيرًا, تلك الأنثى الشقية التي لا أمِلُ منها.”

وتابع ثنائه على أخته:”أفتقد ضحكها وبكائها وطلباتها التي لا تنتهي وأذيتها لي خاصة وأنا نائم. حفظكِ ﷲ يا حبيبتي وجود. (الصورة لي ولها قبل ذهابي للمطار وهي تودعني).”

الشخص الذي أفتقدته في السعودية كثيرًا, تلك الأنثى الشقية التي لا أمِلُ منها. أفتقد ضحكها وبكائها وطلباتها التي لا تنتهي وأذيتها لي خاصة وأنا نائم. حفظكِ ﷲ يا حبيبتي وجود. (الصورة لي ولها قبل ذهابي للمطار وهي تودعني). pic.twitter.com/ud7PEp3Q6U — عبدالعزيز الموسى (@A_2016_s) April 29, 2018

وبعد تداول هذه الصورة بعدة صفحات ومواقع إخبارية مع هجوم النشطاء على الداعية، كتب “الموسى” معلقا: “هناك خطأ في ما كتبتوه حول أختي وجود – حفظها ﷲ – وأنها شابة في مقتبل العمر، هي صغيرة في السن ودون الخامسة عشر فتعتبر حدث ليست شابة في مقتبل العمر كما ذكرتم، ولو كانت كذلك فهل لكم اعتراض؟”.

وسبق أن أثار “الموسى” قبل أشهر جدلا واسعا، بقوله عدم وجود أي دليل من القرآن والسنة على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.

ووفقا لفيديو متداول رصدته “وطن” حينها، فقد زعم “الموسى” خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” المملوكة للأمير الوليد بن طلال: “الأصل في تحريم الاختلاط لا دليل عليه”، مطالبا بإعطائه دليلا صريحا على تحريم الاختلاط في القرآن أو السنة يحرم الاختلاط.

وأضاف قائلا: ” بل كان الاختلاط موجودا في صدر الإسلام وفي وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من العادات المعروفة في الأسواق والأماكن العامة بل وحتى في الوظائف”.

علماء السعودية بدأوا يروجوا للعلمانية التي عايروا بها اردوغان مرارا

الاختلاط مسموح به ولا يوجد في الاسلام مايمنع الاختلاط

كلام خطير يهدم امم pic.twitter.com/KZXhobS247 — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 1, 2017

من جانبهم استنكر العديد من المغردين تصريحات “الموسى”، مؤكدين بان هذه التصريحات ما هي إلا بداية لانزلاق المملكة العربية السعودية نحو العلمانية والتغريب، وتطبيقا لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، حول عزم دول الحصار التحول لدول علمانية خلال السنوات القادمة.