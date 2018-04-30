تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مثيرة للجدل تكشف قيام رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط الذي خلف الصريع صالح الصماد , لنظارة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح .

ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهر الصماد بنظارة تتطابق مع نظارة الرئيس الراحل صالح , واكد ناشطون ان المشاط سرق نظارة الزعيم .

لا جديد سارق سرق سارق والاكيد سياتي احد بعد مقتل المشاط ليأخذها وهكذا … — محمد حسن الجنوبي (@alkanas803) April 30, 2018

وكان عدد من مقنيات وملابس الرئيس الراحل “صالح” قد ظهرت فوق عدد من قيادات الحوثي , بعد ان نهبت المليشيا كافة مقتنيات صالح .