تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مثيرة للجدل تكشف قيام رئيس المجلس السياسي للحوثيين   الذي خلف الصريع صالح الصماد , لنظارة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح .

 

ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهر الصماد بنظارة تتطابق مع نظارة الرئيس الراحل صالح , واكد ناشطون ان المشاط سرق نظارة الزعيم .

 

وكان عدد من مقنيات وملابس الرئيس الراحل “صالح” قد ظهرت فوق عدد من قيادات الحوثي , بعد ان نهبت المليشيا كافة مقتنيات صالح .

 