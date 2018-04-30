تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مثيرة للجدل تكشف قيام رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط الذي خلف الصريع صالح الصماد , لنظارة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح .
ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهر الصماد بنظارة تتطابق مع نظارة الرئيس الراحل صالح , واكد ناشطون ان المشاط سرق نظارة الزعيم .
لا جديد سارق سرق سارق والاكيد سياتي احد بعد مقتل المشاط ليأخذها وهكذا …
— محمد حسن الجنوبي (@alkanas803) April 30, 2018
وكان عدد من مقنيات وملابس الرئيس الراحل “صالح” قد ظهرت فوق عدد من قيادات الحوثي , بعد ان نهبت المليشيا كافة مقتنيات صالح .
مهدي المشاط يبدأ حياته السياسية بنظارة عفاش! pic.twitter.com/JQ40JjOo52
— خالد عدن (@Wadhah88940630) April 30, 2018
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