شن الداعية التونسي المعروف الشيخ بشير بن حسن، هجوما عنيفا على إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني بعد فتاويه المثيرة للجدل التي أراد من خلالها (التطبيل) لابن سلمان وتبرير سياسته الانفتاحية حيث أفتى بإباحة لعبة “البلوت” وقال أيضا إن المصارعة سنة عن النبي.

يشار إلى أنه بعد أن ظهر “الكلباني” قبل أسابيع، في افتتاح أول بطولة رسمية للعبة “البلوت” في المملكة وأفتى بجوازها رغم تحريم جزء كبير من العلماء لها، عاد الداعية السعودي لإثارة الجدل مجددا بالتلميح إلى جواز لعبة “المصارعة” تزامنا مع استضافة مدينة جدة، لعرض بطولة “أعظم رويال رامبل” الجمعة الماضية.

وقال الشيخ بشير بن حسن في مقطع مصور له، هاجم فيه فتاوى “الكلباني” المضللة:”عن أي إسلام يتحدثون هذا عادل الكلباني الذي أحل البلوت هذا المنافق كان يصلي بنا في الحرم”

وأكد الداعية التونسي أن لعبة “البلوت” حرام على الصحيح سواء كانت بمقابل أو من غير مقابل.

وتابع هجومه على إمام الحرم المكي السابق بعد أن فند فتواه الأخيرة عن المصارعة والإدعاء على النبي لتبرير أفعال “ابن سلمان”: ” والله جنيتم على الإسلام وجنيتم على البقاع المقدسة، هذا الكلباني كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشاش في الفتوى”

وفي (تطبيلة) فاخرة جديدة لإرضاء تركي آل الشيخ المشرف على البطولة بصفته رئيس هيئة الرياضة، ولمنافقة نظام “ابن سلمان” الذي يرى في هذا الانحلال والعادات الغريبة على المجتمع السعودي المحافظ انفتاح وتطور، خرج “الكلباني” ليلمح بشكل ضمني إلى أن المصارعة مباحة من منظور الشريعة الإسلامية.

ودون في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”صارعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ”

صارعَ ( ﷺ ) ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ . — عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 28, 2018

تك التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف وردود غاضبة من قبل النشطاء، حيث عبر الكثير من المغردين عن استيائهم من الحال الذي وصل إليه بعض الدعاة في عهد “ابن سلمان” لدرجة تفصيل الفتاوى الدينية حسب أهواء الحاكم ومزاجه لأجل إرضائه.