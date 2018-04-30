فاجأ الصحفي بالقناة العاشرة الإسرائيلية “باراك رابيد” الجميع، بوصفه حال حاخامات ومسؤولين إسرائيليين عند سماعهم تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة والصادمة للعرب والمسلمين بشأن القضية الفلسطينية.

ووفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، قال “رابيد” حرفيا واصفا حال هؤلاء المسؤوليين “أدهشهم كلامه وفاجأهم حتى كادوا يسقطون من مقاعدهم”، حيث كان “ابن سلمان” متحاملا جدا على الفلسطينيين والرئيس محمود عباس بل إنه تبنى نفس الرأي الإسرائيلي.

"أدهشهم كلامه وفاجأهم حتى كادوا يسقطون من مقاعدهم".. صحفي في القناة العاشرة الإسرائيلية يصف حال مسؤولين إسرائيليين أثناء سماعهم لحديث ولي العهد السعودي عن القضية الفلسطينية، فماذا قال ابن سلمان؟ pic.twitter.com/mngcS6UFNU — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 30, 2018

يشار إلى أنه وفي واقعة تعكس “صهيونية” ولي العهد السعودي ومستوى التطبيع الذي وصلت له المملكة في عهده، كشفت قناة إسرائيلية مفاجأة صادمة بسردها تفاصيل اللقاء الذي جرى بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك.

وذكرت القناة العبرية “14”، أن “ابن سلمان” هاجم رئيس السلطة محمود عباس متهمًا اياه بـ”تفويت الفرص في تحقيق عملية السلام”.

وبحسب القناة، فإن ولي العهد السعودي اتهم قيادة السلطة بـأنها “فوتت الفرص ولم تقبل بالعروض التي قدمت لها.

وأضاف في لهجة غاضبة:”جاء الوقت بأن يقبل الفلسطينيون ما يعرض عليهم بعد 40 عامًا أو ليصمتوا ولا يتذمروا”.

وجاء ضمن تسريبات بن سلمان، قوله، إن “القضية الفلسطينية ليست ضمن أولويات الحكومة السعودية ولا الرأي العام السعودي، وهناك قضايا أخرى طارئة ومهمة يجب معالجتها مثل القضية الإيرانية”.

وأوضحت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أنه “بعد أيام سوف يصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو إلى إسرائيل، الوسيط الجديد الذي يصر على إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وأنه سوف يعرض عليهم تعويضات مالية مجزية مقابل عودتهم للمفاوضات بعد افتتاح السفارة”.

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه قد يحضر افتتاح السفارة الأمريكية التي قرر نقلها من تل أبيب إلى القدس. وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال: “ربما أذهب، أنا فخور جدا بهذا، القدس كانت موضوعا للوعود منذ سنوات طويلة كما تعلمون. الكثير من الرؤساء وعدوا بنقل سفارتنا الى القدس، قدموا وعودا انتخابية كثيرة لكنهم لم يملكوا الشجاعة لنقلها، أنا فعلتها ولذلك ربما أذهب”.

وكان السينمائي الإسرائيلي ـ الأمريكي المعروف حاييم سبان، قد كشف تفاصيل لقاء خاص جمعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكر “سبان” أن ولي العهد السعودي يرى أنه قد حان الوقت لعلاقة جديدة بين السعودية وإسرائيل.

والتقى السينمائي الإسرائيلي، الأمير محمد بن سلمان في مأدبة عشاء خاصة أثناء زيارته الأخيرة، وأفصح لهم عن عزمه لتغيير صورة الإسلام والسعودية ويحلم بطبعة جديدة لـ”لورانس العرب”.