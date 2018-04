تأكيدا لما سبق ونشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على وجود مشروع لتغطية صحن المطاف بالحرم المكي الشريف.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الرئاسة سالم عريجة إن مشروع تظليل صحن المطاف في الحرم المكي يعتبر أحد المشروعات لكن ليس الآن ولم يتم البدء فيه.

وكان ناشطون قد تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر مجسما للحرم المكي يتم تغطيته بمظلة، ولحق ذلك العديد من الأقاويل عن البدء في تركيب أكبر مظلة بالعالم في الحرم المكي لتظليل صحن المطاف، بارتفاعها 45م، لتغطية كامل مساحة صحن المطاف.

وكانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، قد أكدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن السلطات السعودية تضع خططا تتعلق بتحديث مكة المكرمة، من خلال بناء سقف قابل للسحب فوق الكعبة المشرفة، مشيرة إلى أن الخطة قوبلت بغضب كبير؛ لكونها ستؤدي إلى تدميرالطابع التاريخي لأقدس بقاع المسلمين.

وكان مقطع فيديو متداول نشرته الصحيفة البريطانية نقلا عن مؤسسة “أبحاث التراث الإسلامي”، ومقرها لندن، يظهر نموذجا قياسيا يتم عرضه حاليا عن مكة، دون أن يصدر أي إعلان رسمي من محافظة مكة المكرمة أو من السلطات السعودية.

