كشف المغرد الشهير “بوغانم” عن معلومات خطيرة تواردت إليه من مصادره الخاصة في المملكة، عن حادث إطلاق النار بأحد قصور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحي “الخزامي” الذي وقع في الرياض، وأثار جدلا واسعا قبل أسبوع.

ودون “بوغانم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وعنونها بـ”معلومة مؤكدة” ما نصه:”حادث إطلاق حي الخزمى الذي جرى منذ اسبوع في الرياض قتل فيه 8 وإصابة 11 من أفراد الحرس الملكي والدوريات وسط تكتم شديد”

وأشار المغرد إلى أن زيارة “ابن سلمان” للشيخ صالح الفوزان، تعد “ضوء أخضر جديد لحملة اعتقالات جديدة قادمة”.. حسب وصفه.

معلومه مؤكده وردتني منذ قليل حادث اطلاق حي الخزمى الذي جرى منذ اسبوع في الرياض قتل فيه 8 واصابة 11 من افراد الحرس الملكي والدوريات وسط تكتم شديد وزيارة بن سلمان للفوزان ضوء اخضر جديد لاعتقالات قادمه للحفظ..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) April 27, 2018

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد أكد ذات المعلومة، وكشف تفاصيل جديدة عن واقعة اطلاق النار مؤكدا بأن هجوما بسيارات تحمل مدفعا عيار 50 ملم استهدف القصر، مشيرا إلى سقوط قرابة7 قتلى في الهجوم وأن من يقف وراءه أفراد من الأسرة الحاكمة.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” حينها:” المعلومات المتوفرة حتى الآن حول #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى الهجوم من سيارات تحمل مدفع 50 ملم والرد كان عشوائيا لم تتوفر تفاصيل حتى الآن عن هوية المهاجمين (الذين اختفوا) ولا الهدف من الهجوم ولا عن عدد الإصابات حكاية الدرون أسطورة جرى تأليفها لدفع الحرج”.

وأيضا ذكر المعارض السعودي الشهير سعد الفقيه قبل أيام: “المؤكد من مصادري أنه كان اشتباك متبادل استمر لمدة 50 دقيقة، ولا يعقل أن يطلق النار على طائرة لاسلكية كل هذه المدة هذا شيء غير منطقي،وهناك أنباء قوية تقول بأنه هجوم قوي وأسفر عن إصابات وأن الضرب لم يكن إلى السماء بل كان أفقيا”

ولفت “الفقيه” في كلمة مصورة له إلى أن هناك من يقول داخل دوائر العائلة الحاكمة، بأن المستهدف من وراء هذا الهجوم كان محمد بن سلمان، موضحا:”وهذا استنتاج وليس معلومة”.

وعن المعلومات الأكيدة التي وردته من مصادره في المملكة، قال الدكتور سعد الفقيه، إنه تم إصدار أمر لأبناء الأسرة الحاكمة بألا يستخدموا الجوال نهائيا ولا يردوا على أي رسائل”

وعلق المعارض السعودي على هذا الحادث في نهاية حديثه بقوله:” من المتابعة يتضح أنه هناك قلق كبير من قبل محمد بن سلمان من كون هذا الهجوم تابع لجناح داخل الأسرة ويرجح هذا الاستنتاج منع الأمراء من الاتصال والجوال أثناء الحادث”

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قد نقلت عن شرطة الرياض تصريحات حول الحاثة زاعمة أن نقطة أمنية تعاملت مع طائرة لاسلكية ترفيهية حلقت في حي الخزامي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول سعودي كبير، قوله إن “الملك سلمان لم يكن بالقصر وقت حادث إسقاط الطائرة اللاسلكية”.