وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديدا مباشرا للدول التي ستدعم ملف المغرب في استضافة مونديال 2026، معربا عن تأييده للعرض الموحّد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة البطولة.

وقال “ترامب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائماً عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعيّن علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا (ومن ضمن ذلك في الأمم المتحدة)؟”.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

ويتنافس المغرب ضد العرض الموحّد من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي “الفيفا”، يوم 13 يونيو، في موسكو.

وتعتمد أمريكا الشمالية على الملاعب الكبيرة والبنية التحتية الممتازة، لكنها لا تضمن الفوز في التصويت، في يونيو.

ومن المتوقّع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لوسائل إعلام، مؤخّراً، إن بلاده ستساند المغرب. كما أعلنت روسيا، التي تستضيف النهائيات في يونيو ويوليو المقبلين، دعمها للمغرب.