وجه الرئيس الأمريكي، ، تهديدا مباشرا للدول التي ستدعم ملف في استضافة مونديال 2026، معربا عن تأييده للعرض الموحّد من اتحاد الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة البطولة.

 

وقال “ترامب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائماً عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعيّن علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا (ومن ضمن ذلك في الأمم المتحدة)؟”.

ويتنافس المغرب ضد العرض الموحّد من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي “”، يوم 13 يونيو، في موسكو.

 

وتعتمد أمريكا الشمالية على الملاعب الكبيرة والبنية التحتية الممتازة، لكنها لا تضمن الفوز في التصويت، في يونيو.

 

ومن المتوقّع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

 

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لوسائل إعلام، مؤخّراً، إن بلاده ستساند المغرب. كما أعلنت روسيا، التي تستضيف النهائيات في يونيو ويوليو المقبلين، دعمها للمغرب.