تساءل الداعية الكويتي حجاج العجمي عن مدى إدراك حكام الخليج لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة تمويل دول الخليج بقاء القوات الأمريكية في سوريا وتهديده لها بأنها لولا الحماية الأمريكية لسقطت خلال أسبوع واحد فقط، داعيا حكام الخليج إلى أن يخافوا الله في أموال الأمة.

وقال “العجمي” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تصريحات “ترامب”:” لا أدري! هل يعي حكام الخليج كلام هذا المخبول الذي يصرح دائما بابتزاز دولنا ونهب ثرواتها باسم حمايتها؟! على الأنظمة الخليجية أن تخاف الله في أموال الأمة ومقدراتها، ولن يكون لنا قدر عند العالم حتى نصنع سلاحنا ونحقق اكتفاءً ذاتيا في الغذاء والدواء ..”.

لا أدري!

هل يعي حكام الخليج كلام هذا المخبول الذي يصرح دائما بابتزاز دولنا ونهب ثرواتها باسم حمايتها؟!

على الأنظمة الخليجية أن تخاف الله في أموال الأمة ومقدراتها، ولن يكون لنا قدر عند العالم حتى نصنع سلاحنا ونحقق اكتفاءً ذاتيا في الغذاء والدواء

.. pic.twitter.com/YUv4WdUnlY — سياسي شرعي (@ok1aj) April 26, 2018

وأضاف قائلا:” الشعوب المسلمة تعي ضرورة الوحدة بينها، في حين أن الطغاة كل واحد منهم يشتري سيدا ويحتمي به، فترى بعضهم مع ترامب والآخر مع بوتين، وآخر مع بريطانيا! ومن فرقتنا تسلط علينا أمثال المخبول ترامب”.

الشعوب المسلمة تعي ضرورة الوحدة بينها، في حين أن الطغاة كل واحد منهم يشتري سيدا ويحتمي به، فترى بعضهم مع ترامب والآخر مع بوتين، وآخر مع بريطانيا!

ومن فرقتنا تسلط علينا أمثال المخبول ترامب — سياسي شرعي (@ok1aj) April 26, 2018

وكان “ترامب” قد صرح في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إنه يريد من هذه الدول الشرق الأوسط الثرية ضخ الأموال والجنود لدعم الجهود الأميركية في سوريا.

وبيّن الرئيس الأميركي أن بلاده دفعت 7 تريليون دولار خلال 18 عاما في الشرق الأوسط، “وعلى الدول الثرية دفع مقابل ذلك”.