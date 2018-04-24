تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر راقصة تؤدي وصلة رقص على أنغام موسيقية، داخل حرم جامعة اليمامة السعودية.

وقال معلّقون إنّ الجامعة أحضرت الراقصة لأداء وصلة رقص في أحد المعارض داخل الحرم الجامعيّ.ما أثارَ موجة تعليقاتٍ غاضبة على إدارة الجامعة مُطالبين بمحاسبة المسؤولين.

معرض في جامعة اليمامة اليوم وجايبين وحدة ترقص شرقي!!

هل هذا هو الانفتاح والتطور اللي نبيه؟

نعوذ بالله من الفتن.

وش فرق عن هذي فيديو حليمة بولند بالنادي؟؟ نبي محاسبة الجامعة والمتسبب بهالمهزلة pic.twitter.com/MX0BvR764h — Sami; (@_sos7) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

#جامعة_اليمامه الظاهر بيفتحون تخصص جديد لزوم التطور الي نعيشه pic.twitter.com/O2ySwlnDxh — كيمو الخرج (العنزي) (@kimo_alkharj) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

امس نادي نسائي الحين الدور على الجامعات الله يستر من عواقب الانفتاح بهذه الطريقه السريعه .. وش الرساله اللي بتقدمها فخوذ الرقاصه داخل الجامعه ههههه

غيرو اسم الجامعه اذا الوضع عاجبكم 🤗@emara_riyadh @moe_gov_sa @AlYamamah_Uni #جامعة_اليمامة #جامعة_اليمامة_للرقص_الشرقي pic.twitter.com/AyS4sGOhhM — خالد الشمري (@Raay7FeHa) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

ولم يصدر أيّ تعقيب من الجامعة على الفيديو حتّى لحظة كتابة هذا الخبر.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

و”الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” و”الرقص في مجموعات مختلطة” أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.