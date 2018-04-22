استمرارا في تحليل كل ما تم تحريمه سابقا، وفي دعوة مباشرة لتقليب الزوجات على أزواجهن، واتساقا نع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العلمانية، زعم الداعية المستشار الشرعي والقانوني السعودي، عبدالله آل معيوف، عدم وجود أي دليل صحيح وصريح أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها.

وقال “آل معيوف” خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” على قناة روتانا خليجية: ” لايوجد دليل صحيح وصريح أن المرأة لا تخرج من بيتها الا بإذن زوجها”.

عبدالله آل معيوف في #برنامج_ياهلا لايوجد دليل صحيح وصريح أن المرأة لا تخرج من بيتها الا بإذن زوجها ..#ولاية_المرأة_في_ياهلا pic.twitter.com/UrZqU4vgg8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 21, 2018

وأضاف قائلا:” ليس للرجل أن يباشر شيء من المنع والعقوبات لأنه لا يضمن أن لا يتعسف ..”.

عبدالله آل معيوف في #برنامج_ياهلا ليس للرجل أن يباشر شيء من المنع والعقوبات لانه لا يضمن أن لا يتعسف ..

#ولاية_المرأة_في_ياهلا pic.twitter.com/fwz9sAMIKf — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 21, 2018

وزعم أن “المرأة شقيقة الرجل، والولاية التي يتحدث عنها البعض باسم الشرع هيّ ولاية النكاح، وهيّ ضعيفة وليست قوية”.

عبدالله آل معيوف في #برنامج_ياهلا

المرأة شقيقة الرجل، والولاية التي نتحدث عنها بإسم الشرع هي ولاية النكاح وهي ضعيفة وليست قوية .. pic.twitter.com/O69drVuZTD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 21, 2018

وأوضح أن “أقوى الولايات هي ولاية الأب للأبناء القصر؛ لأنها ولاية على المال والنفس”، مضيفًا: المرأة صالحة أن تكون راعية لأسرتها وبيتها”.

عبدالله آل معيوف في #برنامج_ياهلا

أقوى الولايات هي ولاية الأب للأبناء القصر، لأنها ولاية على المال والنفس .. pic.twitter.com/aNq2T9jH6f — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 21, 2018

وللتأكيد، فإن “وطن” تضع بين يدي قرائها رابط الحلقة كاملة:

وتأتي هذه الفتواى متزامنة مع ما أفتى به عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، بأنَّ حديث المرأة مع أبناء عمومتها في وجود مجمع عام، أو بجوار قرابة من نسائها، “لا حرج فيه”.

وأوضح “الشثري”، في برنامج “يستفتونك” الذي تبثّه قناة الرسالة السعودية، أن “أبناء العم أجانب بالنسبة للمرأة وليسوا من محارمها، لذلك لا يجب أن يسافروا بها، ولا أن يخلوا بها، أو يتحدثوا معها الحديث الخاص الذي يدور بين الرجل وأهل بيته”. حسب قوله.

واستطرد عضو هيئة كبار العلماء: “أما بالنسبة لحديث المرأة في مجمع عام أو بجوار قرابة من نسائها فهذا لا حرج عليهما فيه”.