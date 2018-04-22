كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” تفاصيل جديدة عن واقعة اطلاق النار بالقرب من أحد قصور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا بأن هجوما بسيارات تحمل مدفعا عيار 50 ملم استهدف القصر، مشيرا إلى سقوط قرابة7 قتلى في الهجوم وأن من يقف وراءه أفراد من الأسرة الحاكمة.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المعلومات المتوفرة حتى الآن حول #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى الهجوم من سيارات تحمل مدفع 50 ملم والرد كان عشوائيا لم تتوفر تفاصيل حتى الآن عن هوية المهاجمين (الذين اختفوا) ولا الهدف من الهجوم ولا عن عدد الإصابات حكاية الدرون أسطورة جرى تأليفها لدفع الحرج”.

المعلومات المتوفرة حتى الآن حول #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى

الهجوم من سيارات تحمل مدفع 50 ملم والرد كان عشوائيا

لم تتوفر تفاصيل حتى الآن عن هوية المهاجمين (الذين اختفوا) ولا الهدف من الهجوم ولا عن عدد الإصابات

حكاية الدرون أسطورة جرى تأليفها لدفع الحرج

المزيد من التفاصيل لاحقا — مجتهد (@mujtahidd) April 22, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تتناقل دوائر في أوساط آل سعود تفاصيل شبيهة بما في هذه التغريدة”.

تتناقل دوائر في أوساط آل سعود تفاصيل شبيهة بما في هذه التغريدة https://t.co/PZxPqH5lzC — مجتهد (@mujtahidd) April 22, 2018

وأكد “مجتهد” على أنه ” قد تكون هناك طائرة درون بشكل عرضي أو جزء من تصوير المنطقة لمساعدة المهاجمين لكن إطلاق النار ليس له علاقة بها بل كان تبادل نيران من طرفين استغرق ساعة كاملة تقريبا”.

قد تكون هناك طائرة درون بشكل عرضي أو جزء من تصوير المنطقة لمساعدة المهاجمين لكن إطلاق النار ليس له علاقة بها بل كان تبادل نيران من طرفين استغرق ساعة كاملة تقريبا — مجتهد (@mujtahidd) April 22, 2018

ويأتي هذا في وقت أكد فيه المعارض السعودي غانم الدوسري بأن ما جرى هو محاولة انقلابية من قبل موالين لولي العهد السابق محمد بن نايف.

وقال “الدوسري” في تغريدة له عبر “تويتر”:” من مصدر في الديوان: محاولة الانقلاب قام بها ضباط موالين لمحمد بن نايف ولا يزال الملك وولي عهدة في حالة رعب شديد خوفا من نجاح المحاولة القادمة”.

من مصدر في الديوان:

محاولة الانقلاب قام بها ضباط موالين لمحمد بن نايف ولا يزال الملك وولي عهدة في حالة رعب شديد خوفا من نجاح المحاولة القادمة #اطلاق_نار_في_حي_الخزامي#هروب_الملك_سلمان pic.twitter.com/dbr6KG4q5N — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” يعمل محمد بن سلمان على إقناع الاعلام الغربي بأن ماحدث اليوم كان للتعامل مع طائرة درون وانه مرضي عليه في الداخل ولا يوجد من يريد الانقلاب عليه”.

يعمل محمد بن سلمان على إقناع الاعلام الغربي بأن ماحدث اليوم كان للتعامل مع طائرة درون وانه مرضي عليه في الداخل ولا يوجد من يريد الانقلاب عليه#اطلاق_نار_في_حي_الخزامي#هروب_الملك_سلمان — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، مشيرين إلى أنها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

#عاجل إطلاق نار في احد القصور الملكية في العاصمة الرياض

وأنباء عن نقل الملك الى ملجأ في القاعدة الجوية pic.twitter.com/H8iVtkctqo — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن شرطة الرياض أن نقطة أمنية تعاملت مع طائرة لاسلكية ترفيهية حلقت في حي الخزامي.

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة #الرياض بأنه عند الساعة 19:50 من مساء اليوم السبت الموافق 5 / 8 / 1439 هـ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)= pic.twitter.com/9gWAnKWe1D — واس (@spagov) April 21, 2018

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول سعودي كبير، قوله إن “الملك سلمان لم يكن بالقصر وقت حادث إسقاط الطائرة اللاسلكية”.