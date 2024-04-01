حياتنا

هالة صدقي
حياتنا

“مبروك الجوازة الجديدة يا قمر” .. هل تزوجت هالة صدقي رجل أعمال معروف!؟

أنس السالم

وطن – كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي حقيقة زواجها مجددا من رجل أعمال معروف، بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري ...

فضيحة عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان جبر الشاوي
حياتنا

فضيحة عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة .. نال العقوبة وإحدى الضحايا تتحدث!

سالم حنفي

وطن – هزّت فضيحة جنسية جامعة البصرة، “بطلها” عميد كلية الحاسوب الأستاذ الجامعي عماد شعلان جبر الشاوي. فضيحة عماد شعلان جبر ...

خنق فتاة على يد شقيقها في باكستان في جريمة شرف
حياتنا

“جريمة شرف” صادمة .. شاب يخنق شقيقته حتى الموت وأخيهما الآخر يصوّر! (شاهد)

أنس السالم

وطن – في “جريمة شرف”، أقدم شاب على خنق شقيقته حتى الموت بينما كان أخيهما الآخر يصوّر الجريمة في باكستان. ...

معالج قرآن
حياتنا

معالج قرآن مصري يفعل الفاحشة مع 3 قاصرات في الكويت خلال جلسة الرقية الشرعية!

أنس السالم

وطن – أيدت محكمة التمييز في الكويت حبس معالج قرآن مصري الجنسية 5 سنوات لاعتدائه على 3 قاصرات في شقته ...

قميص النبي محمد كما زعمت بعض الحسابات لكنه في الحقيقة رداء معروض في المتحف المصريّ في مدينة تورينو الإيطاليّة
حياتنا

هل هذا قميص النبي محمد؟! (صور)

أنس السالم

وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة ثوب قديم، معروض داخل ما يبدو أنّه متحف، زاعمين أنه قميص النبي ...

شجار فتيات في ستاربكس
حياتنا

شجار عنيف بين فتيات بمقهى ستاربكس بسبب حبيب إحداهن! (فيديو)

أنس السالم

وطن – اندلع شجار عنيف بين فتيات داخل فرع مقهى “ستاربكس” بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، فيما كشف مصدر أمني ...

فضيحة داخل طائرة بايدن
حياتنا

فضيحة داخل طائرة بايدن!

أنس السالم

وطن – أثارت فضيحة نهب مقتنيات غرفة المراسلين الصحافيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي بايدن “إير فورس وان” ضجة في ...

حياتنا

ابنة زوجة ماكرون تخرج عن صمتها بشأن جنس والدتها “المتحولة” وهذا ما كشفته

أنس السالم

وطن – كثر الحديث في وسائل الاعلام بشأن جنس السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ...

بنغلاديش تخصص أول مسجد لفئة المتحولين جنسيا
حياتنا

افتتاح أول مسجد ومقبرة تخصّ المتحولين جنسيا في دولة مسلمة! (صور)

أنس السالم

وطن – في حدث غريبٍ وهو الأول من نوعه في البلاد، جرى افتتاح مسجد في بنغلاديش مخصص لمجتمع “الهجرة” -المتحولين ...

حقيقة فيديو سقوط وفيات جراء التدافع في الحرم النبوي
حياتنا

فيديو يثير جدلاً .. “وفيات في الحرم النبوي جراء التدافع”! (شاهد)

سالم حنفي

وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل فيديو ادّعت أنه يظهر حشودا غفيرة وهي تتدافع في الحرم النبوي ما أدى إلى ...

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