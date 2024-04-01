حياتنا
“مبروك الجوازة الجديدة يا قمر” .. هل تزوجت هالة صدقي رجل أعمال معروف!؟
وطن – كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي حقيقة زواجها مجددا من رجل أعمال معروف، بعد طلاقها من رجل الأعمال المصري ...
فضيحة عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة .. نال العقوبة وإحدى الضحايا تتحدث!
وطن – هزّت فضيحة جنسية جامعة البصرة، “بطلها” عميد كلية الحاسوب الأستاذ الجامعي عماد شعلان جبر الشاوي. فضيحة عماد شعلان جبر ...
“جريمة شرف” صادمة .. شاب يخنق شقيقته حتى الموت وأخيهما الآخر يصوّر! (شاهد)
وطن – في “جريمة شرف”، أقدم شاب على خنق شقيقته حتى الموت بينما كان أخيهما الآخر يصوّر الجريمة في باكستان. ...
معالج قرآن مصري يفعل الفاحشة مع 3 قاصرات في الكويت خلال جلسة الرقية الشرعية!
وطن – أيدت محكمة التمييز في الكويت حبس معالج قرآن مصري الجنسية 5 سنوات لاعتدائه على 3 قاصرات في شقته ...
هل هذا قميص النبي محمد؟! (صور)
وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة ثوب قديم، معروض داخل ما يبدو أنّه متحف، زاعمين أنه قميص النبي ...
شجار عنيف بين فتيات بمقهى ستاربكس بسبب حبيب إحداهن! (فيديو)
وطن – اندلع شجار عنيف بين فتيات داخل فرع مقهى “ستاربكس” بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، فيما كشف مصدر أمني ...
فضيحة داخل طائرة بايدن!
وطن – أثارت فضيحة نهب مقتنيات غرفة المراسلين الصحافيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي بايدن “إير فورس وان” ضجة في ...
ابنة زوجة ماكرون تخرج عن صمتها بشأن جنس والدتها “المتحولة” وهذا ما كشفته
وطن – كثر الحديث في وسائل الاعلام بشأن جنس السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ...
افتتاح أول مسجد ومقبرة تخصّ المتحولين جنسيا في دولة مسلمة! (صور)
وطن – في حدث غريبٍ وهو الأول من نوعه في البلاد، جرى افتتاح مسجد في بنغلاديش مخصص لمجتمع “الهجرة” -المتحولين ...
فيديو يثير جدلاً .. “وفيات في الحرم النبوي جراء التدافع”! (شاهد)
وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل فيديو ادّعت أنه يظهر حشودا غفيرة وهي تتدافع في الحرم النبوي ما أدى إلى ...