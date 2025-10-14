تبادل الأسرى يبدأ… وشرم الشيخ تتحرّك لإنهاء الحرب

من #شرم_الشيخ إلى غـ.ز.ة.. ملفات ملتهبة ومُفخخة وترتيبات دقيقة..



وأنفاس العالم محبوسة في سباق مع الوقت.. تبادل الأسـ.رى "والنقاط السرية".. وكواليس "اليوم التالي" !! pic.twitter.com/cXkIdr8cVo — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 13, 2025

تستيقظ غزة فجر اليوم على واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ حرب أكتوبر 2023، مع بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في أجواء مشحونة بالترقب ومخاوف من عرقلة إسرائيلية في الدقائق الأخيرة.

الصفقة التي وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها الأكبر منذ عقود، تتزامن مع دخول أول شاحنات الوقود والمساعدات إلى القطاع منذ يناير الماضي، في خطوة تمنح الغزيين بارقة أمل بعد حربٍ أنهكت البشر والحجر.

وفي شرم الشيخ، ينعقد المشهد الموازي: قمة دولية برئاسة دونالد ترامب وعبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من عشرين دولة، لتثبيت وقف النار ورسم ملامح “اليوم التالي للحرب”.

غياب إيران، ورفض حماس التوقيع على الاتفاق، يُلقيان بظلالٍ ثقيلة على محاولات واشنطن والقاهرة إعادة هندسة توازنات الإقليم.

على الأرض، تستعد المقاومة لتسليم الأسرى الإسرائيليين من نقاط سرية، فيما يلوّح الاحتلال بتفجير الصفقة إذا لم تُنفّذ شروطه كاملة.

الأنظار كلّها تتجه إلى غزة وشرم الشيخ معًا، حيث يُكتب فجر جديد — بين الأمل والريبة، وبين الهدنة والسلام المؤجَّل.