غزة تمهل العصابات 6 أيام.. قبل أن يبدأ الحساب

ستة أيام فقط، بين التوبة والعقاب، قبل أن يغلق الباب إلى الأبد.. غـ.ز.ة تبدأ معركتها الجديدة.



العفو موجّه لمن لم تتلطخ أيديهم بالـ.د.مـ.ا.ء.. في إطار إعادة ضبط الأمن وترميم النسيج المجتمعي الذي حاول الاحـ.تلال تمزيقه.

أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مهلة مدتها ستة أيام أمام الخارجين عن القانون لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو، وذلك ضمن جهود إعادة ضبط الأمن بعد وقف الحرب.

وأكدت الوزارة أن العفو يشمل من لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو التعاون مع الاحتلال، مشددة على أن من يرفض التسليم سيُلاحق ويُعاقب وفق القانون.

وبحسب البيان، بدأت الأجهزة الأمنية حملة ميدانية لملاحقة المتعاونين مع الاحتلال والعصابات التي استغلت الفوضى خلال الحرب، في خطوة تهدف إلى استعادة النظام والنسيج المجتمعي في القطاع.