ردود الشرع تُربك الإعلام الأمريكي.. ثقة لم يعتدها من ضيوف الشرق الأوسط

مقابلة جديدة أشعلت الجدل على المنصات.. #أحمد_الشرع في مواجهة المذيعة الأمريكية "مارغريت برينان".. بمزيج من الثقة والهدوء يواجه أسئلة وُصفت بالأصعب على شاشة CBS.



ليردّ عليها بثقة فاجأتها ـ حيث لم تعتدها من ضيوف الشرق الأوسط ـ .. مشاهد قصيرة حصدت ملايين المشاهدات، وأطلقت سيلاً من… pic.twitter.com/mafvh7X2tW — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 13, 2025

أثارت مقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع مع المذيعة الأمريكية مارغريت برينان على شبكة CBS جدلاً واسعًا على المنصات، بعد أن واجه أسئلتها الصعبة بهدوء وثقة غير معتادين من ضيوف الشرق الأوسط.

حين سألته برينان عن تصنيفه السابق “كإرهابي” والمكافأة التي رُصدت للقبض عليه، أجاب بابتسامة:

“خسروها… لم يكن مجديًا تبذير تلك الأموال.”

ردّ فاجأ المذيعة وأثار إعجاب البعض، الذين رأوا فيه ذكاءً سياسيًا وسخرية هادئة، بينما اعتبره آخرون محاولة محسوبة لتلميع الصورة.

وعندما واجهته بسؤال عن وصف دونالد ترامب له بأنه “وسيم وصلب وصاحب ماضٍ قوي”، اكتفى الشرع بالقول:

“هل تشكّون في ذلك؟”

لتردّ مبتسمة: “ليس لدي أدنى شك.”

مقاطع المقابلة حصدت ملايين المشاهدات خلال ساعات، وانقسمت الآراء بين من رآه قائدًا واثقًا يقلب ميزان الحوار، ومن رأى أن المشهد كله إخراج سياسي متقن.





وبينما قارن نشطاء أداؤه بردود زعماء عرب اعتادوا التلعثم والتبرير، بقيت المقابلة محل جدلٍ واسع على منصات التواصل