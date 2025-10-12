حرب الأشقاء بين طالبان وباكستان.. من أشعل الحدود؟

من أشعل الحدود؟.. كابول تردّ، وإسلام آباد تنـ.زف.. رصاص، قذائف، ومسيرات تسقط، وجارتان مسلمتان تنـ.زفان في معـ.ركة لا منتصر فيها!!



October 12, 2025

اشتعلت الحدود بين أفغانستان وباكستان مجددًا، بعدما تحوّل خط ديورند إلى جبهة مشتعلة بين جيشي البلدين.

في قندهار، قُتل ستة جنود باكستانيين وأُسر اثنان، فيما أفادت مصادر ميدانية بأن قوات طالبان سيطرت على موقع عسكري باكستاني واستولت على آليات ثقيلة.

الاشتباكات امتدت إلى سبع ولايات حدودية، وجاءت ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت كابول ومناطق في خوست وننغرهار.

من جانبها، قالت طالبان إن ما يجري “ليس نزاعًا على حدود بل دفاع عن الكرامة”، بينما تتهم إسلام آباد حكومة كابول بإيواء مقاتلي طالبان باكستان الذين قتلوا مئات الجنود منذ عام 2021.

ثلاث مسيّرات أفغانية أُسقطت، والمدفعية الثقيلة تدوي على الجانبين، فيما يتزايد عدد القتلى بين المدنيين الذين يجدون أنفسهم وسط معركة لا منتصر فيها.

ومع تصاعد التوتر، يطرح المراقبون سؤالًا مقلقًا:

هل تتجه المنطقة نحو حرب مفتوحة بين طالبان كابول وإسلام آباد؟

أم أن ما يجري جزء من لعبة نار تُدار من خلف الستار؟