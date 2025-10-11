GLIDE الإماراتية: المنصة التي تتحكم بالممرات والسيادة

🔴في أكتوبر 2025، أعلنت #الإمارات عن مشروع GLIDE بالشراكة مع شركة Blackstone الأميركية، باستثمار ضخم قيمته 5 مليار دولار، لتطوير سلاسل الإمداد والمستودعات في #الخليج.



⛔لكن خلف هذا الغطاء التنموي، يبرز مشروع أعمق… مشروع يعيد رسم ممرات التجارة، ويربط اقتصادات الخليج بشبكة نفوذ…

أعلنت الإمارات في 3 أكتوبر 2025 عن تأسيس منصة استثمارية جديدة باسم GLIDE، بالشراكة مع شركة Blackstone الأميركية وبتمويل يبلغ خمسة مليارات دولار، بهدف تطوير البنية التحتية والمستودعات اللوجستية في منطقة الخليج.

ورغم الطابع الاقتصادي المعلن، يرى مراقبون أن المشروع يمثل امتدادًا لسياسة التوسع الإماراتي في الموانئ والممرات البحرية خلال العقد الأخير — من عدن وسقطرى إلى القرن الإفريقي — لكنه هذه المرة يأخذ شكلًا رقميًا متطورًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتنظيم سلاسل الإمداد.

تحليل بنية GLIDE يُظهر تركيزًا على المركزية في التوزيع، ما يجعل أبوظبي قلب شبكة لوجستية إقليمية تعزز نفوذها الاقتصادي والبياني في الخليج.

الشراكة مع Blackstone تمنح المشروع غطاءً سياسيًا أميركيًا ينسجم مع مصالح واشنطن في مواجهة التمدد الصيني، ويتقاطع مع الممر الاقتصادي الهند – الخليج – إسرائيل – أوروبا، الذي تسعى الولايات المتحدة لدعمه.

وتشير مصادر إلى أن تقنيات المنصة من تطوير شركات أميركية وإسرائيلية، ما يجعل إسرائيل جزءًا غير معلن من المنظومة اللوجستية الجديدة في المنطقة.