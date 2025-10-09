اعتقالات صادمة تهز الفن التركي
شهد الوسط الفني التركي صدمة واسعة بعد حملة أمنية مفاجئة نفذتها فرق مكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال 13 من أبرز نجوم التمثيل والغناء بتهم تتعلق بتعاطي وترويج المخدرات.
ووفق موقع Gecce التركي، يواجه الموقوفون تهم “التحريض على التعاطي والتعاطي الشخصي”، فيما لم تصدر السلطات تفاصيل إضافية حتى الآن.
القائمة ضمّت أسماء شهيرة مثل أوزجي أوزبرنجي بطلة “امرأة”، ومارت يازجي أوغلو، وكان يلدريم، وكوبيلاي أكا، إلى جانب المغنيات هاديسا وإيرم ديرجي وسيمجي ساغين.
الإعلام التركي وصف العملية بأنها الأوسع من نوعها منذ سنوات، مرجحاً أن تمتد التحقيقات لتشمل أسماء أخرى في الوسط الفني.