اعتقالات صادمة تهز الفن التركي

تركيا تستيقظ على "زلزال ومشهدٍ صادم" هز الوسط الفني والبلاد !.. مجموعة من نجوم الصف الأول الذين ملأوا الشاشات سحراً، يُقتادون فجراً مكبّلين بتهم تتعلق بأكبر قضية مخدرات في البلاد.



شهد الوسط الفني التركي صدمة واسعة بعد حملة أمنية مفاجئة نفذتها فرق مكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال 13 من أبرز نجوم التمثيل والغناء بتهم تتعلق بتعاطي وترويج المخدرات.

ووفق موقع Gecce التركي، يواجه الموقوفون تهم “التحريض على التعاطي والتعاطي الشخصي”، فيما لم تصدر السلطات تفاصيل إضافية حتى الآن.

القائمة ضمّت أسماء شهيرة مثل أوزجي أوزبرنجي بطلة “امرأة”، ومارت يازجي أوغلو، وكان يلدريم، وكوبيلاي أكا، إلى جانب المغنيات هاديسا وإيرم ديرجي وسيمجي ساغين.

الإعلام التركي وصف العملية بأنها الأوسع من نوعها منذ سنوات، مرجحاً أن تمتد التحقيقات لتشمل أسماء أخرى في الوسط الفني.