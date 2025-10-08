استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد ساعات من تشكيل حكومته

#ماكرون في مأزق جديد.. #فرنسا تحطّم رقما قياسيا جديدا… حكومة الساعات تستقيل.. البرلمان مشرذم، الأحزاب تتصارع، والشعب يتابع كوميديا ماكرون السياسية… هل هذه فرنسا أم مهرجان استقالات لا نهاية له؟ pic.twitter.com/SD6louoYuQ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2025

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة، في سابقة تعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا.

وقال لوكورنو عقب استقالته: “لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط”، في إشارة إلى فشل الأحزاب في التوصل إلى توافق يضمن استقرار الحكومة.

ولم تعمّر الحكومة سوى ساعات قليلة، لتسجل واحدة من أسرع الاستقالات في تاريخ الجمهورية الخامسة، وسط انقسامات حادة داخل البرلمان وتراجع في الثقة السياسية.

ويرى مراقبون أن الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه مأزقاً متصاعداً في تشكيل حكومة مستقرة، فيما يتساءل الشارع الفرنسي بسخرية: هل تقاس عمر الحكومة المقبلة بالساعات أم بالدقائق؟