من قمرة الطائرة إلى بطون الجياع.. يزيد الراجحي يشعل سخط السعوديين

#يزيد_الراجحي ابن النّظام.. يتحدث عن "الاجتهاد" من على ارتفاع 10 آلاف قدم… وينسى أن في الأسفل من يجتهد فقط كي يعيش!! pic.twitter.com/YqM1i3Nz0I — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2025

أثار مقطع مصوّر لرجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي من داخل طائرته الخاصة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، بعد حديثه عن الصبر والعمل والاجتهاد في رسالة تحفيزية رأى فيها كثيرون استفزازًا لمشاعر المواطنين محدودي الدخل.

الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، قوبل بموجة من الغضب والسخرية، خاصة أن الراجحي هو نجل مالك أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم. وانتقد ناشطون ما وصفوه بـ«خطاب الرفاه»، مؤكدين أن الحديث عن الصبر يختلف كثيرًا حين يأتي من قمرة طائرة خاصة لا تعرف حرارة الشمس ولا وجع الحاجة.

وجاءت الانتقادات أشدّ بعد اتهامه بالدفاع عن وزير الموارد البشرية – وهو ابن عمّه – الذي يواجه غضبًا شعبيًا بسبب استبعاد آلاف الأسر من قوائم الضمان الاجتماعي، في وقتٍ تنفق فيه الدولة أكثر من 18 مليار ريال سنويًا لدعم الفقراء.

وبين أحاديث «التمكين» الفاخرة ومعاناة الشارع من الغلاء والمعاشات المتآكلة، رأى كثيرون أن فيديو الراجحي لم يكن مجرّد رسالة تحفيز، بل مرآة للفجوة المتسعة بين الطبقات في المجتمع السعودي.