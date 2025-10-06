توتر نووي جديد بين الهند وباكستان.. وزير الدفاع الباكستاني يتوعد الهند

توتر نووي جديد بين #الهند و #باكستان، ووزير الدفاع الباكستاني يتوعد: "الهند ستدفن تحت حطام طائراتها الحربية".. فهل نحن أمام عودة شبح الحرب الكبرى في جنوب آسيا؟



أم أنّ هذه الحـ.ر.ب النفسية مجرد جولة أخرى في معركة الهيبة والردع؟.. ما هو مؤكد، أن النار فعلا تغلي تحت الرماد، وأنّ…

تشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترًا متصاعدًا أعاد المنطقة إلى دائرة الخطر، وسط تبادل تصريحات حادة بين مسؤولي البلدين الجارين المسلحين نوويًا.

وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، وجّه إنذارًا شديد اللهجة إلى نيودلهي، قائلاً إن “الهند ستدفن تحت حطام طائراتها الحربية”، في ردّ على ما وصفه بـ”استفزازات بائسة” تسعى من خلالها الهند لاستعادة هيبة مفقودة بعد “هزيمة ستة مقابل صفر” في المواجهة الأخيرة.

آصف لم يكتف بالتحذير، بل اعتبر أن الجيش الهندي يعيش أزمة ثقة داخلية، وأن الضغوط تتزايد في دوائر صنع القرار في نيودلهي.

في المقابل، أعلن قائد القوات الجوية الهندية أن بلاده أسقطت خمس مقاتلات باكستانية، لكن دون تقديم أدلة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لطمأنة الداخل وإظهار القوة في وجه خصم تاريخي.

المشهد على الحدود بات يوصف بـ”برميل بارود”، حيث يخشى مراقبون أن تتحول حرب التصريحات إلى مواجهة مفتوحة قد لا تُحمد عقباها.

ويبقى السؤال المطروح: هل يقف العالم أمام عودة شبح الحرب الكبرى في جنوب آسيا، أم أن ما يجري لا يعدو كونه جولة جديدة من الحرب النفسية بين الجارتين النوويتين؟