تركيا تُسقط عميل الموساد في قلب إسطنبول

⛔مقابل 4000 دولار … قصة عميل للمـ ـوسـ ـاد – تركي الجنسية – ، أطاحت به المخابرات التركية 🇹🇷، حيث كان مكلّفاً بمراقبة ناشط فلسطيني في #اسطنبول. pic.twitter.com/SVMBUYrJhv — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 3, 2025

أعلنت الاستخبارات التركية عن اعتقال المواطن التركي سركان تشيتشك في إسطنبول، بعد ثبوت تجنيده من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي لملاحقة ناشط فلسطيني.

تشيتشك كان على تواصل عبر “واتساب” مع عنصر إسرائيلي يحمل الاسم الحركي فيصل رشيد، وتولى مراقبة الناشط الفلسطيني لأربعة أيام مقابل 4 آلاف دولار دُفعت عبر العملات الرقمية.

العملية جرت ضمن حملة سرية واسعة حملت اسم “ميترون”، بمشاركة الاستخبارات التركية والنيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب.

ويأتي الاعتقال بعد أشهر من تفكيك خلية تجسس مرتبطة بالموساد حُكم على أفرادها بأحكام وصلت إلى 100 عام سجن، ما يعكس رفض أنقرة تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإسرائيلية.