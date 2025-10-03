سفير سعودي وملكة جمال بنغلاديش.. علاقة تحوّلت إلى فضيحة دولية

🔴"من الحب إلى الاعتقال" .. علاقة عاطفية سفير سعودي وملكة جمال بنغلاديش السابقة، يقلب حياتها رأسًا على عقب!! pic.twitter.com/yuLHZ53OGC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 3, 2025

تصدّرت ملكة جمال بنغلاديش السابقة، ميغنا علام، عناوين الصحف بعدما كشفت تفاصيل علاقة قالت إنها جمعتها بالسفير السعودي في دكا، عيسى الدحيلان، والتي تحولت إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ميغنا أوضحت أنها التقت بالسفير في فعالية رسمية قبل أن تتطور العلاقة سريعاً إلى ارتباط عاطفي تخللته هدايا فاخرة ومقتنيات رمزية قُدمت باسم القيادة السعودية. لكنها أكدت أن القصة تحولت لاحقاً إلى كابوس، وسط شائعات عن زواج سرّي، حمل غير شرعي، ثم اعتقالها واحتجازها في منشأة سرية حيث تعرضت لضغوط نفسية لحذف أدلة تدين السفير.

في المقابل، تتهمها السلطات بـ”تشويه سمعة السفير والإضرار بالعلاقات الثنائية”، فيما اختفى الأخير وأوقف جميع وسائله للتواصل. منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، اعتبرت ما جرى “قمعاً سياسياً واضحاً”، بينما تواجه ميغنا اليوم محاكمات متكررة وسط جدل محلي ودولي واسع.