السيسي يعيق أسطول الصمود المصري ويُسهّل مهمة الاحتلال في حصار غزة

نتنـ.ـياهو لم يُحرّك ساكنًا، فمن استولى على مصر 🇪🇬 بانقـ.ـلاب عسـ.ـكري دعمته تل أبيب بقوة وفّر عليه المشهد المُحرج.. السيسي "درع إسـ.ـرائيل الواقي" يمنع التضامن قبل أن يُبحر، ويحتـ.ـجز مراكب هدفها فك الحصـ.ـار قبل أن تبتل حتى بالماء !



في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستنكار، أوقف النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي ثلاثة شبان من اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري الذي كان يهدف إلى كسر حصار غزة. جاء هذا الإجراء الأمني المكثف في القاهرة قبل انطلاق الأسطول، مما منع وصول الدعم إلى القطاع المحاصر.

وقد أكد مراقبون أن النظام المصري لم يكن مجرد متفرج بل شريكًا فعليًا في استمرار الحصار، إذ قام بدور “الدرع الواقي” لإسرائيل عبر قمع التضامن الشعبي ومنع المبادرات الإنسانية، مما أتاح لإسرائيل الاستمرار في حصار غزة دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.

تأتي هذه التطورات في ظل انقلاب عسكري دعمته تل أبيب بقوة، ما جعل النظام المصري أداة في تنفيذ أجندة الاحتلال وتثبيت حصار غزة، في ما وصفه البعض بـ”زمن الخيانة والانبطاح” الذي تستغل فيه إسرائيل ضعف الأنظمة الإقليمية لتحقيق أهدافها.