إيران على رادار تل أبيب مجددًا: هل تقترب الضربة؟

تجدد الحديث في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية عن “العودة إلى إيران”، في تصريحات تنذر بإمكانية تصعيد جديد قد يشعل المنطقة مجددًا. فقد كشف مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة “معاريف” أن الجيش يستعد لعدة سيناريوهات في ظل ما وصفه بـ”سباق تسلح” متسارع في الشرق الأوسط.

التصريحات تزامنت مع تحركات دولية متسارعة، أبرزها إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انتهاء مهلة “السناب باك”، في خطوة قادتها أوروبا ورفضتها طهران، بينما اعتبرتها كل من موسكو وبكين غير قانونية.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الهجوم المفاجئ الذي شنّته إسرائيل في 13 يونيو الماضي، واستمر 12 يومًا، مستهدفًا مواقع عسكرية ونووية إيرانية. ردّ طهران كان عنيفًا، وتوسعت المواجهة لتشمل الولايات المتحدة، قبل أن يُعلن وقف إطلاق النار في 24 من الشهر ذاته.

اليوم، وبين التحذيرات الإسرائيلية والقرارات الأممية، يعود السؤال: هل تتجه المنطقة نحو جولة جديدة من التصعيد؟ أم أن التصريحات الإسرائيلية مجرّد استعراض قوة في لحظة توتر إقليمي ودولي؟