بقرار اليمن.. بنغوريون خارج الخدمة

صـ.ـاروخ باليستي يشل مطار الاحتـ.ـلال ويؤكد: يد صنعاء 🇾🇪 طويلة، والرد على مجـ.ـاز.ر غـ.ـز.ة قادم من السماء. pic.twitter.com/wFySll5pvr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 29, 2025

أعلنت مصادر يمنية أن صاروخاً باليستياً أطلق من العاصمة صنعاء أصاب شبكات الملاحة قرب مطار بنغوريون الدولي، ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة الطيران وتعطل أعمال المطار. وفي بيان لاحق قالت قوات أنصار الله إن الهجوم جاء رداً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في صنعاء وأسفرت، بحسب تقارير متضاربة، عن قتلى وجرحى.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإنقاذ جزء من الصاروخ واعتراضه «جزئياً»، لكن الحركة الجوية في المطار شهدت تعطيلاً واسع النطاق وصفارات إنذار دوّت في مناطق داخل إسرائيل، ما أثار حالة من الهلع وأجبر آلاف المدنيين على التوجه إلى الملاجئ لفترات قصيرة.

وفي تصعيد متزامن، أعلنت جماعة أنصار الله عن شن عمليات جوية بطائرات مسيّرة وإطلاق ما وصفته بصاروخ فرط صوتي متعدد الرؤوس باسم «فلسطين2» استهدف مواقع في مدينة يافا، فيما لم تتوفر حتى الآن معلومات مستقلة مؤكدة عن حجم الأضرار أو خسائر بشرية. وكانت الجماعة قد شددت في بياناتها على أن «عملياتها ستستمر رداً على ما وصفته بالمجازر والعدوان»، وحذرت أيضاً من استهداف أو توريط السفن والشركات العاملة في البحر الأحمر والبحر العربي.

الحدث يعكس تصعیداً جديداً في توترات إقليمية متزايدة تأثرت بسلسلة هجمات وغارات متبادلة خلال الأيام الماضية. وتبقى الأرقام والتفاصيل متضاربة بين الطرفين، بينما دعت جهات دولية إلى التحلي بضبط النفس وتجنب توسيع رقعة العمليات العسكرية التي قد تتسبب بتداعيات إنسانية وإقليمية واسعة.