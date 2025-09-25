من اليمن إلى إيلات.. مسيّرة حوثية تشعل جنوب إسرائيل وتكشف هشاشة “القبة الحديدية”

من #اليمن إلى #إيلات.. مسيرة حوثية واحدة كسرت هيبة الدفاعات الإسرائيلية المزعومة وأشعلت إسرائيل نارا !!



الإعلام العبري وصف العملية بأنها اختراق أمني غير مسبوق.. وتحدّث عن حالة من الإرباك والتخبط داخل منظومة الاحتلال الأمنية والعسكرية! pic.twitter.com/NllvmDpR9J — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 24, 2025

في تطور أمني لافت وصفته وسائل الإعلام العبرية بـ”الاختراق غير المسبوق”، تسببت طائرة مسيّرة يمنية انطلقت من الأراضي اليمنية في إحداث انفجار ضخم بمدينة إيلات جنوب إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 50 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة، وسط حالة من الإرباك والتخبط في صفوف جيش الاحتلال.

المسيّرة، التي يُعتقد أنها تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية، اخترقت الأجواء الإسرائيلية على ارتفاع منخفض، متجاوزة الدفاعات الجوية والقبة الحديدية التي فشلت مرتين في اعتراضها. وسقطت الطائرة قرب فندق سياحي شهير، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان وخلق حالة من الذعر في المدينة السياحية.

صحف عبرية نقلت عن مصادر عسكرية أن الضربة كشفت ثغرات خطيرة في المنظومة الدفاعية، في وقت يُفترض أن تكون فيه الجاهزية الإسرائيلية في أعلى مستوياتها، خاصة في ظل التوترات الجارية في غزة والمنطقة.

وتحمل هذه العملية، وفق مراقبين، أبعادًا تتجاوز البعد العسكري، حيث تُعد رسالة واضحة بأن الدعم الميداني للمقاومة الفلسطينية لم يعد مجرد تهديد، بل واقعًا يتجسد على الأرض، وبقوة.