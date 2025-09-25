رئيس كولومبيا يهزّ الأمم المتحدة بدعوة لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أين "حكام لا سمح الله" من رئيس #كولومبيا 🇨🇴 الذي جاء من أقصى الأرض، يحمل صوت الضمير الإنساني.. ويدعو لتشكيل جيش دولي يحرر فلسـ.طين ويوقف جـ.را.ئـ.ـم الاحـ.تلال، صـ.ـارخًا أن بيانات الشجب لا توقف حـ.ر.بًا ولا تردع قـ.ا.تـ.ـلًا؟



في خطاب صادم ومؤثر، أطلق رئيس كولومبيا غوستافو بيترو مواقف غير مسبوقة من على منبر الأمم المتحدة، حيث ندد بوضوح بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واتهم النظام الدولي بالتواطؤ عبر صمته المريب.

بيترو لم يكتفِ بالإدانة، بل دعا صراحةً إلى تشكيل قوة عسكرية دولية من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتحرير فلسطين، مؤكدًا أن بيانات الشجب لا توقف حربًا ولا تردع قاتلًا.

الرئيس الكولومبي وصف الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بـ”أداة خنق لإرادة الشعوب”، معتبرًا أن القوى الكبرى باتت شريكة في جريمة إبادة تاريخية ضد الفلسطينيين، داعيًا لإنقاذ غزة كضرورة إنسانية وأخلاقية.

وفي وقتٍ ترتفع فيه أصوات التضامن من أمريكا اللاتينية، يتسابق بعض الحكام العرب نحو التطبيع، ويفتحون أجواءهم أمام طيران الاحتلال، بل ويضيّقون على كل من يتعاطف مع غزة، في تناقض صارخ مع إرادة شعوبهم.

كلمة بيترو، التي وصفها ناشطون بـ”صرخة ضمير عالمي”، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون بمثابة دعوة للاستيقاظ العربي والدولي.

ويبقى السؤال: هل تكون هذه الكلمة شرارة لتحرّك عالمي جاد من أجل فلسطين؟ أم مجرد صدى آخر في قاعة تتجاهل الألم الفلسطيني منذ عقود؟