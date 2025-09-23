وسواس العودة… ترامب يُعيد باغرام إلى الواجهة وطالبان تتوعّد

وسواس العودة.. "باغرام" شبح الهزيمة الذي يطارد واشنطن من جديد !#ترامب يلوّح بالعودة إلى القاعدة الأميركية السابقة في أفغانستان، وطالبان ترد.. فهل يتحوّل وسواس العودة إلى شرارة حـ.ر.ب جديدة؟ pic.twitter.com/A1er5pCNiv — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 23, 2025

في تطور يعيد فتح جراح الحرب في أفغانستان، لوّح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإمكانية استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية، التي كانت في يوم ما القلب النابض للاحتلال الأميركي في البلاد، قبل انسحاب واشنطن منها عام 2021.

تصريحات ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا، اعتبر فيها أن باغرام ليست مجرد قاعدة عسكرية، بل موقع استراتيجي يتيح للولايات المتحدة مراقبة وتهديد قوى كبرى مثل الصين وروسيا وإيران. ترامب وصفها بأنها “ساعة واحدة فقط من مصانع الصواريخ الصينية”، مشيرًا إلى أهميتها الجيوسياسية في قلب آسيا.

لكن حركة طالبان، التي تسيطر على القاعدة منذ انسحاب القوات الأميركية، ردّت بلهجة حازمة، مؤكدة أن “باغرام لم تعد رمزًا للاحتلال بل أصبحت عنوانًا للنصر والسيادة”، محذّرة من أي محاولات للمساس بأرض أفغانستان.

التصعيد اللفظي يطرح مخاوف من تحوّل “وسواس العودة” إلى شرارة صراع جديد قد يفتح جبهة ساخنة في منطقة استراتيجية، تتقاطع فيها مصالح كبرى القوى الدولية. فهل تعود واشنطن فعليًا إلى أفغانستان؟ أم أن تصريحات ترامب لا تتجاوز حدود الضغط السياسي؟

الأسئلة تبقى مفتوحة… والقلق الإقليمي يتصاعد.