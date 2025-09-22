من رأس مطلوب على قوائم الإرهاب إلى منصة الأمم المتحدة: قصة تحول أحمد الشرع
قبل عام واحد فقط، كان اسم أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ”أبو محمد الجولاني”، يتصدر قوائم الإرهاب الأمريكية، حيث رصدت واشنطن مكافأة بلغت 10 ملايين دولار مقابل تسليمه، باعتباره زعيم “جبهة النصرة” الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
لكن اليوم، يقف الشرع على منصة الأمم المتحدة كأول رئيس سوري يزور الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسين عامًا، في خطوة تعكس تحوّلًا بارزًا في السياسة الدولية ومسار القضية السورية.
هذا التغيير ليس صدفة، بل نتيجة لتحولات إقليمية ودولية أعادت رسم خريطة النفوذ في سوريا. إذ قامت واشنطن بفتح الباب أمام الشرعية الدولية لأحمد الشرع، مدفوعة برغبتها في استقرار سوريا بعيدًا عن الهيمنة الروسية والإيرانية، مؤكدة أن المصالح الدائمة تتغلب على العداوات القديمة.
تحوّل الشرع من المطلوب الأول إلى ضيف الأمم المتحدة يعكس براغماتية السياسة الدولية ويشير إلى إمكانية بداية فصل جديد في إعادة بناء سوريا على الساحة العالمية.
2 تعليقات
بحسب:
ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺎﻡ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ | ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻝ CIA ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ: ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺒﻴﻦ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺣﺪﻫﻢ … ،
أما أنا فقد كنت من الداعين لجبهة النصرة بالتثبيت و التمكين و النصر ،… و لا أعلم هل استجيب دعائي أم لا …. !
ما أعلمه أن الجولاني إنقلب على إخوانه..
و انفتح على أعداء المسلمين..، و أخشى أن يكون قد إنقلب على دينه أيضا.. و سيقبل بقتال إخوانه بالأمس لصالح أعدائهم اليوم… ؟
٠ الناظر للحية الشرع اليوم يلاحظ بوضوح أنها أصبحت أقصر من نصف ما كانت عليه..؟
حقيقة لم تعد لحية…!
إنما ذقن خفيفة…
هل سيحلقها كلها في الأيام القادمة.. عملا بنصيحة “الجعفري”…؟
هل باع الشرع إرث الجولاني إلى غير رجعة..؟ الأيام القادمة قد تحمل إجابات شافية…
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك..
رضيت بالله ربا ، و بمحمد رسولا ، و بالإسلام دينا..
و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم..
و الحمد لله رب العالمين.