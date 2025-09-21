تحقيق صادم من BBC يكشف شبكة دعارة واتجار بالبشر في قلب دبي

https://twitter.com/watanserb_news/status/1969819295044796567

في كشف صحفي هزّ الرأي العام، أزاحت شبكة BBC الستار عن واحدة من أخطر شبكات الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات، وتحديدًا داخل مدينة دبي التي لطالما عُرفت بواجهتها الراقية والبراقة.

التحقيق الذي بثّته BBC كشف أن الشبكة يقودها رجل يُدعى “تشارلز مويزيغوا”، وهو سائق حافلات سابق في لندن، يدير عمليات استغلال جنسي منظم لنساء تم خداعهن بعقود عمل وهمية، ليجدن أنفسهن محاصرات بديون مفبركة وإكراه ممنهج على العمل القسري.

وتضم الشبكة أكثر من 25 فتاة، معظمهن من دول إفريقية، يتم عرضهن على زبائن حفلات خاصة في دبي مقابل مبالغ مالية ضخمة، وسط تقارير عن عنف جسدي ونفسي، وطلبات “مهينة”، وحتى حالات وفاة مشبوهة صُنفت رسميًا كـ”انتحار”.

التحقيق أشار أيضًا إلى أن المتهم ينجو من الملاحقة القضائية بفضل علاقات مشبوهة، ورشاوى لعناصر أمن، وتسجيل العقود بأسماء أخرى، بينما تواجه الضحايا صمتًا رسميًا وإهمالًا من السلطات، بل وإهانات عند محاولتهن طلب المساعدة.

من داخل حي قرية جميرا، وثقت BBC مشاهد حصرية تظهر نمط الحياة الفاخر الذي يعيشه مويزيغوا، بينما تُستعبد النساء خلف الأبواب المغلقة.

هذه الفضيحة تطرح تساؤلات خطيرة حول واقع حقوق الإنسان في دبي، والوجه الآخر لمدينة يتم تسويقها عالميًا كرمز للحداثة والرفاه، بينما تنمو في أحيائها شبكات تنتهك أبسط القيم الإنسانية.