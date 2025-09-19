في تطور مثير.. قناة تركية تكشف “بنك أهداف” داخل إسرائيل يشمل منشآت نووية واقتصادية
في خطوة غير مسبوقة، نشرت قناة تركية مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان ما وصفته بـ”بنك أهداف عسكري” داخل إسرائيل، يشمل مواقع حساسة واستراتيجية، من بينها مفاعل ديمونا النووي، ومقر وزارة الدفاع في تل أبيب، إلى جانب موانئ حيفا وأسدود، ومنصات الغاز في شرق المتوسط، وقواعد جوية تضم طائرات مقاتلة من طراز F-16 وF-35.
التسريب، الذي اعتبره مراقبون رسالة ردع واضحة، يأتي في سياق توتر متصاعد بين أنقرة وتل أبيب، خصوصًا بعد تصريحات أردوغان التي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة. وتزامن نشر القائمة مع تقارير إسرائيلية تفيد بتراجع تل أبيب عن تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة من حركة حماس داخل الأراضي التركية، ونقلها إلى قطر لتجنب تصعيد محتمل مع أنقرة.
وبينما لا يشكل التسريب إعلانًا مباشرًا للحرب، إلا أنه يشير إلى تحول واضح في الموقف التركي، واحتمال دخول المنطقة في مرحلة جديدة من المواجهات المفتوحة إذا ما تم تجاوز “الخطوط الحمراء”.