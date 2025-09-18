رحيل “جلاد المعتقلين”.. حسن السوهاجي يترك خلفه إرثًا من الانتهاكات

رَحلَ حسن السوهاجي "جـ.ـلاد المعتـ.ـقلين" الذي حوّل الزنازين إلى مقابر، لكن رحيله لا يعني النهاية.. هذه المرّة لن يواجه معتـ.ـقلًا أعزل ولا قاعة محكمة شكلية !



بل سيقف وحيدًا أمام محكمة العدل الإلهية، ليُسأل عن كل رو.حٍ أُزهقت وعن كل صـ.ـرخة ألم لم يسمعها أحد.. وهناك فقط: "سيعلم… pic.twitter.com/nD69yY7sOO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 17, 2025

توفي اللواء حسن السوهاجي، الرئيس الأسبق لمصلحة السجون في مصر، وهو الاسم الذي ارتبط في أذهان كثيرين بحقبة دامية من الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، خاصة في أعقاب أحداث ما بعد 2013.

عرف السوهاجي بلقب “جلاد المعتقلين”، وكان أحد أبرز رموز المنظومة الأمنية التي أشرفت على إدارة السجون، وعلى رأسها سجن العقرب، الذي وصفته منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بأنه “مقبرة الأحياء”.

في عهده، تفاقمت شكاوى المعتقلين من الانتهاكات الجسيمة: من العزل الانفرادي لأشهر، إلى الحرمان من الزيارة والرعاية الطبية، وصولًا إلى شهادات مروعة عن التعذيب والإهانة وسوء المعاملة.

رغم نفي السوهاجي المتكرر لأي تجاوزات، بل وتأكيده في تصريحات سابقة أن “السجون أنظف من البيوت”، إلا أن شهادات الناجين من سجونه، والتقارير الحقوقية الدولية، رسمت صورة قاتمة عن دوره في ما وُصف بـ”تسييس منظومة العقاب”.

رحيله، في نظر كثيرين، لا يطوي صفحة الألم الذي خلفه وراءه. فبينما أُغلقت حياته بجنازة، ما زالت ملفات الضحايا مفتوحة، وذاكرة المعتقلين حية. ويبقى السؤال الأكبر: هل تحاسب العدالة الأرضية أم تبقى العدالة الإلهية هي الملاذ الأخير؟