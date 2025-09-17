تل أبيب تهتز.. اعتراف نيتنياهو يشعل ذعر الأسواق

نتنـ ياهو اعترف… إسرائيل محاصَرة.. الأسواق تنهار، المستثمرون يهربون..



و"دولة الهاي-تك" تتهاوى أمام العزلة الخانقة… هل بدأ زمن الانهيار؟" pic.twitter.com/PefEH7JQkv — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 17, 2025

في سابقة لافتة، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه عزلة دولية “خانقة”، ما أثار موجة من القلق داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في تل أبيب. وجاءت تصريحاته في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية وتتراجع مؤشرات الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.

مباشرة بعد هذا التصريح، شهدت بورصة تل أبيب واحدة من أسوأ جلساتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث هوَت مؤشرات السوق، وسجّلت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلاح – وهما من أبرز أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي – خسائر حادة، وسط موجة هروب للمستثمرين.

صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية وصفت المشهد بـ”السوداوي”، فيما وجّه منتدى شركات الهايتك انتقادات لاذعة للحكومة، متسائلًا: “هل هذا ما تبقى من حلم الهايتك؟ أن نعود لبيع البرتقال؟”

سياسات الحكومة وامتداد الحرب أدّيا إلى تفاقم الأزمة، مع تحذيرات من دخول الاقتصاد في حالة انكماش طويلة الأمد، وتراجع مكانة إسرائيل في الأسواق العالمية.

في ظل انعدام الثقة، يتحدث نتنياهو عن نموذج اقتصادي “مغلق” يُشبه الاقتصاد الأوتاركي، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الصناعات المتقدمة التي لطالما شكّلت مصدر فخر لإسرائيل.

التحذيرات تتصاعد، والمشهد في تل أبيب يبدو قاتمًا: اقتصاد مأزوم، وعزلة سياسية تتعمق، في ظل أزمة داخلية وخارجية غير مسبوقة.