تقرير: رحلات الطيران الإماراتية أنقذت إسرائيل من العزلة خلال قصف غزة

في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تمطر قطاع غزة بالقنابل، حافظت شركات طيران إماراتية على رحلات يومية منتظمة إلى تل أبيب، ما اعتبرته صحيفة إسرائيلية بمثابة “شريان حياة” لإسرائيل وسط عزلة متزايدة.

وكشفت مجلة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أن شركات مثل “فلاي دبي” و”الاتحاد للطيران” واصلت تسيير رحلاتها إلى إسرائيل خلال الحرب، في وقت علّقت فيه شركات طيران عالمية – بينها التركية – رحلاتها إلى تل أبيب.

وفق التقرير، كانت “فلاي دبي” تسيّر أكثر من 10 رحلات يوميًا، بينما حافظت “الاتحاد” على رحلتين إلى ثلاث يوميًا. أما “طيران الإمارات”، فرغم توقف الرحلات المباشرة، فقد أبقت على تعاونها مع الخطوط الإسرائيلية عبر نظام “الرمز المشترك”.

وبحسب المجلة، فإن أكثر من 128 ألف مسافر تم نقلهم بين أبوظبي وتل أبيب خلال أغسطس وحده، ما يُظهر – بحسب تعبير “غلوبس” – الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في تخفيف العزلة عن إسرائيل خلال واحدة من أكثر مراحلها الدبلوماسية حرجًا.

وفيما كانت غزة تعاني من دمار شامل ونزوح جماعي، شكّل استمرار الرحلات الإماراتية رسالة سياسية تعكس متانة اتفاقيات التطبيع، ووفقًا للتقرير، “دليلًا على تواطؤ فعلي مكّن إسرائيل من تجاوز عزلتها الجوية والديبلوماسية”.