يهودية أمريكية تكسر الصمت: “أوقفوا التطبيع فوراً”
في مشهد نادر لكنه صارخ، خرجت الناشطة اليهودية الأمريكية ميديا بنجامين، المؤسسة المشاركة لحركة CODEPINK، بتصريحات نارية أدانت فيها بشدة السياسات الإسرائيلية، مطالبة الدول العربية بإلغاء التطبيع وفرض عقوبات جماعية على تل أبيب.
بنجامين وصفت القصف الإسرائيلي الذي طال العاصمة القطرية الدوحة بأنه “جريمة بحق الدبلوماسية”، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس إرهاب دولة من غزة إلى لبنان واليمن، ولا تسعى لأي سلام، بل تزرع الحرب في كل اتجاه.
وفي نداء مباشر إلى الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، دعت بنجامين إلى إلغاء فوري للتطبيع، مؤكدة أن “الكلمات بلا أفعال لن توقف العدوان”، وأن “قصف الدوحة يجب أن يكون نقطة تحوّل في الموقف العربي”.
وطالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، تشمل حظر السلاح وتفعيل قرار “الاتحاد من أجل السلام”، إضافة إلى إرسال قوة حماية دولية لحماية المدنيين.
تختم بنجامين رسالتها بعبارة لا تقبل التأويل:
“إسرائيل ليست فوق القانون… ومن يصمت اليوم، سيدان غداً”.