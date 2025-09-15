يهودية أمريكية تكسر الصمت: “أوقفوا التطبيع فوراً”

من واشنطن إلى غـ.ز.o، ومن #قطر إلى #اليمن.. العـ.دوان مستمر والسكوت العربي ما زال يُلبس العار أثواب الدبلوماسية!



لكن هذه المرة جاء الصوت من قلب أمريكا، من قلب المجتمع اليهودي نفسه.. ميديا بنجامين ناشطة يهودية أمريكية، مؤسِّسة حركة CODEPINK تعلنها صراحة: "إسرائيل تمارس إرهـ.ا.ب… pic.twitter.com/w29AXz8qN6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 15, 2025

في مشهد نادر لكنه صارخ، خرجت الناشطة اليهودية الأمريكية ميديا بنجامين، المؤسسة المشاركة لحركة CODEPINK، بتصريحات نارية أدانت فيها بشدة السياسات الإسرائيلية، مطالبة الدول العربية بإلغاء التطبيع وفرض عقوبات جماعية على تل أبيب.

بنجامين وصفت القصف الإسرائيلي الذي طال العاصمة القطرية الدوحة بأنه “جريمة بحق الدبلوماسية”، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس إرهاب دولة من غزة إلى لبنان واليمن، ولا تسعى لأي سلام، بل تزرع الحرب في كل اتجاه.

وفي نداء مباشر إلى الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، دعت بنجامين إلى إلغاء فوري للتطبيع، مؤكدة أن “الكلمات بلا أفعال لن توقف العدوان”، وأن “قصف الدوحة يجب أن يكون نقطة تحوّل في الموقف العربي”.

وطالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، تشمل حظر السلاح وتفعيل قرار “الاتحاد من أجل السلام”، إضافة إلى إرسال قوة حماية دولية لحماية المدنيين.

تختم بنجامين رسالتها بعبارة لا تقبل التأويل:

“إسرائيل ليست فوق القانون… ومن يصمت اليوم، سيدان غداً”.