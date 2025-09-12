“نادي الكفار”.. عصابة أمريكية داخل مساعدات غزة!

تحقيق صـ.ـادم لـ BBC من قلب غـ.ز.ة.. عصـ.ابة أمريكية متـ.طـ.ر.فة تُؤمّن توزيع المساعدات.. بعقيدة تحمل الرقم 1095، رمز أولى الحـ.ر.وب الصـ.ليبـ.ية..



فما قصة عصـ.ا.بة "نادي دراجات الكـ.فـ.ار" المتواجدة في أماكن توزيع المساعدات ضمن شركة أمن أمريكية؟! pic.twitter.com/82NbBX0uco — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 12, 2025

كشفت شبكة “بي بي سي” في تحقيق استقصائي صادم عن تورط شركة أمنية أمريكية تُدعى UG Solutions في التعاقد مع أفراد من عصابة دراجات نارية متطرفة تُعرف باسم “Infidel MC” أو “نادي الكفار”، لتأمين مواقع توزيع المساعدات في غزة.

العصابة، التي تحمل تاريخًا عدائيًا معلنًا تجاه الإسلام والمسلمين، تضم ما لا يقل عن 10 من أفرادها داخل قطاع غزة، بعضهم في مناصب قيادية ضمن عمليات الإغاثة. ويقودهم جوني مولفورد، جندي أمريكي سابق أُدين بقضايا فساد وسرقة، ويزعم حاليًا العمل على “حماية” عمليات توزيع الغذاء لأطفال غزة.

التحقيق أثار صدمة واسعة، حيث شبّه إدوارد أحمد ميتشل، نائب مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، توكيل العصابة بهذه المهمة بــ”تكليف جماعة كو كلوكس كلان بتوزيع المساعدات في السودان”، معتبرًا الأمر غير منطقي وخطيرًا للغاية.

وكانت مواقع توزيع المساعدات في غزة قد شهدت حوادث إطلاق نار أسفرت عن استشهاد مئات المدنيين، ما زاد الشكوك حول أهداف الشركة الأمنية وأفرادها.

ورغم الانتقادات الواسعة، دافعت UG Solutions عن خياراتها التوظيفية، معتبرة أن “الانتماءات الشخصية لا تُشكل معيارًا للإقصاء من العمل”.

منظمات حقوقية وصفت ما يجري بأنه نهج ممنهج للتجويع والإذلال، مؤكدة أن وجود أشخاص معروفين بكراهيتهم للإسلام يقوّض أي ثقة في الجهود الإنسانية.

تحقيق “بي بي سي” يفتح الباب لتساؤلات كبرى حول من يتحكم فعلًا في إيصال المساعدات إلى غزة، ولمصلحة من تُدار هذه العمليات؟