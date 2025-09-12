جدل واسع بعد مقتل تشارلي كيرك.. واعتقال مسن بالخطأ يثير ضجة

"قـ.ا.تل تشارلي كيرك".. من هو "القنّاص المجهول" الذي أطلق رصـ.اصـ.ـةً قـ.اتـ.ـلةً في وضح النهار، أصـ.ـابت "عنق" تشارلي بدقّة خلال تجمع طلابي، ثم اختفى وسط الفوضى؟ pic.twitter.com/e9SMTxbUJ6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 11, 2025

تصدّرت صورة رجل مسن مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها على نطاق واسع على أنه القنّاص الذي قتل الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك، قبل أن يتبين لاحقًا أنه بريء وتم توقيفه عن طريق الخطأ.

الحادثة وقعت في تجمع طلابي، حين أطلق قنّاص مجهول رصاصة دقيقة أصابت كيرك في الرأس وأردته قتيلًا على الفور، قبل أن يختفي الجاني وسط حالة من الفوضى. وحتى الآن، لا تزال هوية القاتل غير معروفة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق وتتبع الخيوط المتاحة.

كيرك، الذي يُعرف بمواقفه اليمينية المتشددة، كان من أبرز المؤثرين السياسيين في صفوف الشباب الأمريكي، ومؤسس منظمة “Turning Point USA”. عُرف بدعمه الصريح للاحتلال الإسرائيلي، ورفضه التام لأي انتقاد لما يجري في غزة، واصفًا التقارير حول المجازر بأنها “حملة دعائية” ضد تل أبيب.

اغتيال كيرك أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، كما نعاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفًا إياه بـ”المدافع الشجاع عن الحضارة اليهودية-المسيحية”.

وفي ظل تصاعد الجدل، تبقى الأسئلة معلقة: من هو القناص الحقيقي؟ وما دوافعه؟ وهل كان مقتل كيرك عملًا فرديًا أم جزءًا من مخطط أكبر؟