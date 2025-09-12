حتى الحشرات تقاوم… “البقّ” ينهش جيش الاحتلال في غزة

https://twitter.com/watanserb_news/status/1966584835402543258

في ظل الحصار المشدد والقصف المتواصل على قطاع غزة، لم تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي مقاومةً بشرية فقط، بل أيضاً معركة غير متوقعة مع حشرات “بقّ الفراش” التي انتشرت بشكل واسع بين صفوف جنود الاحتلال داخل المباني المدمرة التي استولوها.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية كشفت عن تفشي أمراض جلدية خطيرة بين الجنود، منها الطفح الجلدي والحكة المستمرة، نتيجة لانتشار البقّ في مناطق عدة من القطاع، من الجنوب إلى الشمال، بما في ذلك جباليا وحي الزيتون.

يعيش الجنود في ظروف قاسية بلا حمامات، وسط أنقاض وخراب، حيث تتنقل الحشرات بسهولة عبر زيهم وأكياس نومهم، لتهاجمهم ليلاً في هجوم صامت يفضح هشاشتهم وسط هذه البيئة غير الصالحة للحياة.

في الوقت الذي يتهجر فيه الفلسطينيون قسرًا، بات المحتل يعيش تحت وطأة ما خلّفه من دمار، وكأن الأرض تردّ على من داسها ظلمًا، فتطاردهم أصغر مخلوقات الله، لتذكرهم أن غزة لا تنسى، وأن من يزرع الدمار يحصد العذاب.